'Macron zint op nog strengere maatregelen'

De Franse president Emmanuel Macron gaat de bevolking nog strengere maatregelen opleggen in de strijd tegen het coronavirus, meldt de Franse pers. De lockdown zou al zeker tot half mei gelden. 'Scholen blijven tot september dicht.'

De Franse president, Emmanuel Macron, spreekt maandagavond om 20.02 uur opnieuw de natie toe. En zijn boodschap zal heel wat Fransen zwaar op de maag vallen, voorspelt de Franse krant Le Journal du Dimanche (JDD).

Het blad vernam in de wandelgangen van het Elysée dat het staatshoofd de bevolking nog strengere maatregelen gaat opleggen om de corona-epidemie te overwinnen. 'Wie hoopt uitzicht te krijgen op een exitstrategie, gaat bedrogen uitkomen.'

Scholen

Dat Macron de quarantainemaatregelen gaat verlengen, staat vast. De hamvraag luidt evenwel: voor hoelang? Tot nu koos de Franse president er steeds voor met blokken van twee weken te werken. Maar deze keer zou hij het geweer van schouder veranderen.

13.832 overlijdens De tweede economie van de eurozone had zaterdag 130.730 besmettingen geregistreerd. Zeker 13.832 mensen bezweken aan de longziekte. Zowat 35 procent van de slachtoffers viel in woon-zorgcentra.

'De verlenging geldt zeker tot half mei en misschien zelfs tot het einde van die maand', vertrouwde een bron bij het Elysée Le Journal du Dimanche toe. Daarnaast is de president van plan nog eens te benadrukken dat verplaatsingen in binnen- en buitenland uit den boze zijn.

Net als in ons land vragen heel wat Fransen zich af wat de plannen rond de scholen zijn. Volgens JDD zal Macron aankondigen dat zeker de kleuter- en lagere scholen - maar wellicht ook de middelbare scholen en de universiteiten - voor september niet meer opengaan. Voorts zou hij de verwachtingen willen temperen van wie hoopt op een snelle economische doorstart.

'De president gaat een gewichtige, strenge boodschap brengen: het is nog te vroeg om aan een exitstrategie te denken, integendeel, het ergste moet nog komen', zou het in Elyseese kringen klinken.

Feestdagen

Macron zou zo gehoor geven aan de boodschap die de Wereldgezondheidsorganisatie vorige week de wereld instuurde. 'Wie de quarantainemaatregelen te snel opheft, riskeert een nieuwe opstoot in coronasterfgevallen uit te lokken', luidde het vanuit Genève.

Ook het Franse wetenschappelijke comité beval Macron en zijn regering enkele dagen geleden aan de lockdown langer dan de aanvankelijk geplande zes weken te laten duren. Ter vergelijking: in China heeft het 2,5 maanden geduurd voor de overheid de maatregelen versoepelde.

In de redenering voor de langere verlenging van de quarantaine speelt volgens ingewijden mee dat in mei heel wat feestdagen vallen. Op 8 mei vindt elk jaar, in aanwezigheid van oud-strijders, de herdenking plaats van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ook op 1 mei, de Dag van de Arbeid, trekken traditioneel heel wat manifestanten door de straten. En eind mei volgt het verlengde weekend van hemelvaart, wat aanleiding kan geven tot heel wat verplaatsingen.

Plateau

Al die evenementen zouden de geleverde inspanningen teniet kunnen doen, redeneren Macron en co. Want de beperking van de bewegingsvrijheid begint langzaam maar zeker wel in de Franse cijfers door te sijpelen.

Net als ons land lijkt Frankrijk het plateau bereikt te hebben in de corona-epidemie. De curves vlakken wat af. De tweede economie van de eurozone had zaterdag 130.730 besmettingen geregistreerd. Zeker 13.832 mensen bezweken aan de longziekte. Zowat 35 procent van de slachtoffers viel in woon-zorgcentra. Van de 31.320 patiënten in het ziekenhuis liggen er 6.883 op de afdeling intensieve verzorging.