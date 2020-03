Martine Reynaers: 'Mensen zijn verschrikkelijk bang'

De aluminiumonderneemster Martine Reynaers ontwaart veel angst bij haar personeel in deze coronatijden.

'We zitten hier met een paar survivors op het bureau', vertelt de CEO van Reynaers Aluminium aan de telefoon. Op de hoofdzetel van haar bedrijf in Duffel werken momenteel 100 mensen, vooral in de productie. 'Maar wij komen ook werken om de mensen op de werkvloer te motiveren. We willen tonen dat ook het management aanwezig is.'

Het bedrijf nam maatregelen om de regels over social distancing te respecteren. 'We voerden 30 minuten pauze in tussen twee schiften, zetten schotten op de werkvloer en sloten het bedrijfsrestaurant en de kleedkamers', zegt ze. 'We vragen het personeel zich thuis om te kleden en de werkkledij thuis te wassen.'

Zolang die angst niet weggaat, is het moeilijk het werk weer helemaal op te starten. Martine Reynaers CEO Reynaers Aluminium

Reynaers Aluminium produceert minder dan normaal, maar krijgt nog altijd veel bestellingen binnen. 'Een aantal werven ligt stil. Niet iedereen kan onze producten plaatsen. Maar ik krijg nog veel klanten aan de lijn die beleverd wil worden. Gisteren vroeg een klant een levering omdat hij zo snel mogelijk weer aan het werk wil gaan. Er is zeker enthousiasme om weer op te starten. Wij werken in april zeker voort met dezelfde capaciteit. Maar we kunnen niet blijven produceren als we niet kunnen plaatsen.'