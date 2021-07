Mee met de Brusselse vaccinatiebus: 'Makkelijker kunnen we het niet maken'

De Brusselse wijken met de laagste vaccinatiegraad krijgen voortaan bezoek van de vaccinatiebus. Daar kan iedereen zich zonder afspraak en dicht bij huis laten prikken. De hoop is dat het initiatief ook twijfelende jongeren overtuigt. 'Als je er een over de streep trekt, volgt de rest.'

De Brusselse achterstand is niet min: 58 procent van de bevolking kreeg een eerste prik, tegenover procent 86 procent in Vlaanderen. Pas 38 procent van de Brusselse 18- tot 34-jarigen heeft een coronavaccin gehad, in Vlaanderen is dat 71 procent. En dat terwijl de uitnodigingen voor 18-plussers in Brussel eerder de deur uitgingen.

'Het blijft moeilijk om die jonge doelgroep te bereiken', zegt de ondernemer Youssef Kobo. Hij ging het afgelopen jaar samen met het UZ Brussel aan de slag om jongeren beter te informeren over corona. Dat doet hij nog steeds door video's te maken met jongeren die getuigen over hun leven tijdens de lockdown en de vaccinatie. Zo probeert hij juiste informatie op de tijdlijn van jongeren te krijgen. Kobo: 'Er circuleert nog steeds veel desinformatie onder Brusselse jongeren. Ze lezen op sociale media dat het vaccin onveilig is of een leugen van de overheid. Nieuws op tv of in de krant zien zij gewoon niet.'

De Brusselse overheid doet haar best om de twintigers en dertigers te overtuigen zich te laten vaccineren. Alle 16-plussers mogen sinds een paar weken zelfs zonder afspraak naar een vaccinatiecentrum trekken. Toch zien de centra de jeugd niet toestromen. De hoop leeft dat de vaccinatiebus ook onder hen de cijfers nog zal opkrikken.

Donderdag reed bus voor het eerst uit. Aan boord: 83 vaccins van Johnson & Johnson, dat al na één dosis bescherming biedt tegen Covid-19 en een tweede afspraak overbodig maakt. Een dikke 30 dosissen verdwenen in de armen van twintigers en dertigers, de rest was voor 40-plussers. Elke gezette prik telt als pure winst.

'Rare filmpjes'

‘Nee, hij plakt niet!’ De 45-jarige Lidia Ferreira wrijft met haar smartphone over haar linkerbovenarm. Ze kreeg als een van de eersten een prik in de bus. Eerder weigerde ze het vaccin nog. ‘Ik zag overal rare filmpjes van sleutels en telefoons die aan de arm van pas gevaccineerde mensen kleefden. Maar kijk eens, er is niets aan de hand.'

Om te bepalen waar de prikbus moet parkeren, bracht de Brusselse overheid de vaccinatiegraad tot op wijkniveau in kaart. De sectoren (gebieden van ongeveer een vierkante kilometer) met de grootste vaccinatieachterstand krijgen bezoek van de bus. ‘Laagdrempeliger kunnen we het niet maken. Het is gratis, zonder afspraak en je hoeft geen tweede prik’, zegt Inge Neven, het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie.

De bus staat in de Jetse wijk Essegem, een sector met een vaccinatiegraad van 50 procent, 7 procentpunten lager dan het Brusselse gemiddelde. De gemeente koos deze locatie omdat de mensen in de woontorens dicht op elkaar leven. Ze lopen daardoor meer risico op besmetting.

De overheid moet nog veel meer inzetten op lokale initiatieven Youssef Kobo Ondernemer

Te ver weg

De gemeente kondigde de komst van de bus twee dagen van te voren aan door bezoeken van sociaal assistenten, aankondigingen in buurthuizen en met flyers. Zo kreeg de Armeense Lussin Ablaboutian (76) lucht van de actie. De vrouw kreeg haar officiële vaccinatie-uitnodiging al maanden geleden. ‘Maar ze is te slecht ter been om de bus te nemen, en we hadden niemand die haar kon brengen’, zegt haar nicht Areknaz Donapaian (69). 'Ze was heel bang dat haar kans op een vaccin verkeken was.'

‘De afstand naar het vaccinatiecentrum is een hoge drempel voor de bewoners hier’, zegt Nadia Mahi. ‘Velen hebben geen auto en ze zijn bang op het openbaar vervoer. Een taxi heen en terug kost al snel 30 euro. We hopen met de bus in eerste instantie nog veel 65-plussers te vaccineren in de wijk, omdat zij het kwetsbaarst zijn. Maar alle anderen zijn ook welkom.’

Verdwaalde Vlamingen

Onder ‘alle anderen’ duiken zelfs niet-Brusselaars op. Sabine Feret (45) uit Antwerpen kwam op goed geluk naar de vaccinatiebus, nadat ze er online berichten over las. ‘Ik woon hier niet, maar ze hebben er niets over gezegd.’ Feret weigerde haar uitnodiging voor het AstraZeneca-vaccin. ‘Ik ben een alleenstaande moeder en heb een dochter van 11. De kans op bijwerkingen is klein, dat weet ik, maar je zal maar nét die ene zijn.’

Feret slaagde er in Vlaanderen niet in om een nieuwe afspraak te krijgen. Een man uit Dilbeek vertelt hetzelfde. Hij miste zijn afspraak en nu weigert de reservelijst Qvax zijn aanmelding. ‘We controleren hier niet heel streng op het adres', erkent Neven. 'Maar dit initiatief is er niet om Vlamingen te vaccineren. Vlaanderen heeft zelf vaccins genoeg. Die problemen met Qvax moeten ze dringend oplossen.'

