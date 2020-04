Meer bedrijven klaar voor heropstart

Werkplaatsen aangepast

Uit een rondvraag bij ruim 1.000 bedrijven blijkt dat vier op de tien klaarstaan om de productie of diensten weer op te starten. 'Ze bieden hun medewerkers beschermende kledij en gels aan. En de organisatie (telewerk, ploegenstelsels) en werkplaatsen hebben ze aangepast om hun medewerkers in de beste omstandigheden te laten werken', zegt Maertens.

28 procent van de bedrijven is al heropgestart of heeft zijn activiteiten verhoogd. Dat is volgens Voka een verdubbeling tegenover vorige week. Nog eens 14 procent wil heropstarten in de komende twee weken. Alles samen gaat 42 procent op korte termijn voor een herneming van de activiteiten.