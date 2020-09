Meer dan 10 procent coronatests positief in Brussel

De hoofdstad tekent het meeste positieve coronatests van het land op. Dat blijkt uit nieuw vrijgegeven data van Sciensano, de wetenschappelijke instelling die de overheid bijstaat in de gezondheidscrisis.

Testen is naast contactopsporing - besmette personen zoeken en onderzoeken met wie ze nauw contact hadden - onontbeerlijk om een beeld te krijgen op de epidemie. Sinds woensdag deelt Sciensano behalve het aantal testen ook het aantal positieve testresultaten per provincie. Daardoor kunnen we het lokale testbeleid beter tegen het licht houden. Een van de hulpmiddelen om het testbeleid te evalueren is de positiviteitsratio, het percentage positieve tests afgezet tegenover het totale aantal tests.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijkt met 10,4 procent de hoogste positiviteitsratio te hebben. Dat is dubbel zoveel als de gemiddelde positiviteitsratio van 5,3 procent voor België. Een op de vijf van alle nieuwe besmettingen werd in Brussel vastgesteld. De hoofdstad is al een tijdje de coronahotspot in ons land.

Behalve in Brussel stijgt het percentage ook sterk in de provincies Limburg (7,2%), Waals-Brabant (6,6%) en Henegouwen (6,4%).

Alarmsignaal

Maar wat zegt de positiviteitsratio nu precies? 'Stijgende positiviteitsratio's zijn altijd een alarmsignaal, tenzij de teststrategie gewijzigd is', zegt Brecht Devleesschauwer van Sciensano. 'Het kan erop wijzen dat het virus meer circuleert, of dat onvoldoende getest wordt en dus veel coronagevallen onontdekt blijven. Maar soms is het niet zo eenduidig.'

'Het hangt af van veel factoren die tegelijk kunnen evolueren: de transmissie van het virus, de teststrategie en -capaciteit, en wie precies positief is - terugkerende reizigers, mensen die thuis zijn besmet geraakt of mensen met een hoog risico op besmetting. Sowieso bekijken we altijd verschillende indicatoren samen, en trekken we nooit conclusies op basis van één cijfer.'

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) hanteert een drempel van 5 procent om aan te geven of de epidemie onder controle is. Gaat de positiviteitsratio daarboven, wil dat eigenlijk zeggen dat strengere maatregelen nodig zijn. Alleen Vlaams-Brabant, Luxemburg, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Luik zitten daar nog onder, maar het percentage stijgt overal.

Met de nieuwe cijfers kunnen we ook bekijken hoe de positiviteitsratio is geëvolueerd sinds maart. Opvallend is dat het percentage in de provincie Antwerpen eind juli steeg tot boven 5 procent, met een piek van 5,7 procent op 30 juli, waarna in de hele provincie verstrengde maatregelen werden ingevoerd. Rond die periode steeg ook het percentage in het Brussels Gewest en de provincie Luik. In de eerste weken van augustus had Brussel al een percentage van bijna 7 procent. Het ging in de weken die volgden slechts kort onder 5 procent. Wat opvalt, is dat Brussel al heel lang de hoogste positiviteitsratio kent en dat die fors is toegenomen.