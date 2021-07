Meerdere coronaopstoten door EK voetbal: 'Het is een risico-evenement'

Meerdere Europese landen ondervinden dat het EK-feestgedruis coronarisico's meebrengt. Het Verenigd Koninkrijk en Finland tekenden een piek in de cijfers op na een match. 'Het EK is een risico-evenement', waarschuwt viroloog Steven Van Gucht.

De cijfers liegen er niet om. In Schotland zijn bijna 2.000 nieuwe besmettingen in verband gebracht met voetbalfans die samen naar een match gekeken hebben. Uit cijfers van het Schotse ministerie van Volksgezondheid blijkt dat 1.294 van die besmette personen op 18 juni naar Londen waren gereisd voor de wedstrijd Engeland-Schotland.

Niet het stadion, waar in totaal 2.600 Schotten welkom waren en achteraf 397 mensen besmet bleken, was de grote broeihaard. Wel de samenscholingen in het centrum van Londen. Voor de wedstrijd begon, dromden veel fans samen op Leicester Square, tot de politie ingreep.

Ook Finland kent het fenomeen. De terugkeer van voetbalfans uit Rusland heeft er tot een piek in de coronacijfers geleid: het aantal nieuwe besmettingen per dag maakte plots een sprong van 50 naar 100. Alleen al bij twee grensovergangen met Rusland werden bijna 100 gevallen gedetecteerd. 'Dit zijn mensen die op het Europees kampioenschap zijn geweest, waar het virus zich verrassend goed verspreid heeft', zei de hoofdarts van een lokaal ziekenhuis aan het persagentschap Reuters.

Afstand houden

De viroloog Steven Van Gucht sprak woensdagmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie over de risico's van de voetbalhoogmis. 'Het duurt meerdere weken, er wordt veel gereisd, supporters verbroederen met anderen uit landen met hogere besmettingscijfers, gastlanden kennen soms hogere cijfers en tribunes zitten soms vol. En bij het vieren wordt niet altijd de nodige afstand meer gehouden', stelde hij. 'Daarom: geniet van het EK, maar doe dat in eenzelfde kleine groep en hou vooral afstand van andere groepen.'

Eerder toonde de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) zich al ongerust over de versoepelingen van de coronamaatregelen die gastlanden doorvoeren, in functie van het Europees kampioenschap. 'In enkele gaststeden is het aantal gevallen van Covid-19 gestegen in de zones waar de wedstrijden werden gespeeld', waarschuwde Robb Butler, de baas van de Europese poot van de WGO.