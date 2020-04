'Meest kwetsbare zelfstandigen kunnen hinderpremie niet aanvragen'

Een substantiële groep zelfstandige ondernemers slaagt er niet in de hinderpremie aan te vragen bij de Vlaamse overheid. Het gaat om de meest kwetsbare mensen, waarschuwt de boekhoudsector.

'Iedereen digitaal' is het devies tijdens de coronacrisis. Maar er bestaat een substantiële groep achterblijvers die zich niet zo makkelijk uit de slag trekt. Niet alleen onder kansarmen en senioren, maar ook onder zelfstandige ondernemers. Boekhouders en accountants waarschuwen dat veel van hun klanten er niet in slagen de hinderpremie van 4.000 euro aan te vragen bij de Vlaamse overheid.

De premie kan sinds een week aangevraagd worden via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio). Dat gebeurt verplicht online, met de elektronische identiteitskaart (eID). Bedrijven mogen een volmacht geven aan hun accountant, maar dat moet met dezelfde online tool gebeuren.

Geen onlinevaardigheden

10.000 Hinderpremie Volgens een rondvraag van het Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants (ITAA) hebben zeker 10.000 ondernemers last met de aanvraag van de premie

Maar veel zelfstandigen kennen hun eID-code niet, hebben geen kaartlezer of raken niet wijs uit de uitleg op de Vlaio-website. Volgens een rondvraag van het Instituut van de Belastingadviseurs en Accountants (ITAA) hebben zeker 10.000 ondernemers last met de aanvraag.

Alex Soete, accountant bij het Ieperse kantoor Titeca Accountancy, schat dat 35 procent van zijn klanten hulp nodig heeft om de premie aan te vragen. Dat zijn bij uitstek kleine zelfstandigen zonder veel online vaardigheden. 'Het beantwoorden van hun telefoontjes bezorgt ons veel tijdverlies', zegt Soete. 'Veel klanten komen ook langs met hun eID en willen dat wij de hinderpremie aanvragen. Dat is niet haalbaar doordat we thuiswerken. Bovendien brengt het de gezondheid van medewerkers en klanten in gevaar.'

Boete

Na de aangifte van een klant ontdekte ik een fout in de gegevens van de RSZ. Christophe Van Coppenolle Accountant

Ook Christophe Van Coppenolle, accountant bij de Fiduciaire Van Coppenolle in Brugge, is niet te spreken over de 'veel te omslachtige procedure' voor de hinderpremie. 'Voor fiscale aangiftes en de verplichte registratie in het UBO-register bestaan procedures die we kennen. Ik snap niet waarom we die niet gebruiken. Na de aangifte van een klant ontdekte ik een fout in de gegevens van de RSZ. Als ik dat niet had laten rechtzetten, had die klant mogelijk geen recht op een premie.'

Van Coppenolle bedacht een omweg om zijn klanten uit de nood te helpen: ze konden hun eID met pincode bij hem in de brievenbus stoppen, waarna hij de kaarten ontsmette, de aanvraag deed, de kaarten opnieuw ontsmette en 's avonds in de bus van de klant ging droppen. 'We doen dat gratis omdat onze klanten het al moeilijk genoeg hebben. Ik loop het risico om een boete te krijgen voor een niet-essentiële verplaatsing.'

Crevits

Volgens ITAA-voorzitter Bart Van Coile vloekt de Vlaamse aanpak met het mantra van de administratieve vereenvoudiging. 'In Brussel en Wallonië zijn er geen problemen omdat de hinderpremies daar gewoon via een webformulier kunnen aangevraagd worden. Dat zou in Vlaanderen ook kunnen, klinkt het. 'Niet alle ondernemers zijn nu eenmaal hooggeschoold.'