Meeste coronabesmettingen in allerarmste wijken

In de allerarmste en dichtbevolkste wijken in Vlaanderen zijn er meer besmettingen dan elders.

De 10 procent minst gefortuneerde wijken in Vlaanderen tellen ruim dubbel zoveel coronabesmettingen.

Dat blijkt uit een data-analyse van De Tijd. Het meest getroffen zijn de Antwerpse wijken Peperbus in Borgerhout, Sint-Anna op Linkeroever en Stuivenberg in de Noordwijk.

Voor het eerst is er dieper inzicht in de verspreiding van het coronavirus in ons land. In de allerarmste en dichtbevolkste wijken zijn er meer besmettingen dan elders. Tot die conclusie komt De Tijd door de coronadata van de grootste 65 steden in het dashboard van de Vlaamse overheid - officieel de Zorgatlas Vlaanderen - met vijf socio-economische indicatoren van de Vlaamse provincies te kruisen. Die indicatoren zijn inkomen, bevolkingsdichtheid, gezinsgrootte, afkomst en leeftijd.

De cijfers slaan op het aantal coronabesmettingen tussen 1 juni en 31 juli. Dat is een bewuste keuze omdat het aantal besmettingen in die periode weer begon te stijgen na een eerste piek in april.

Volkswijken

De epidemie die begin dit jaar uitbrak, was aangevuurd door de middenklasse die na terugkeer uit coronahaarden in skigebieden het virus over Vlaanderen had verspreid. Dit keer blijken de volkswijken de zwakke schakel in de ketting die een nieuwe, ongecontroleerde corona-uitbraak moet vermijden.

De 10 procent minst gefortuneerden hebben bijna altijd een dubbel zo grote kans op besmetting. Brecht Devleesschauwer Epidemioloog bij Sciensano

‘Wat opvalt, is dat de 10 procent minst gefortuneerden bijna altijd een dubbel zo grote kans op besmetting hebben’, zegt Brecht Devleesschauwer, epidemioloog bij Sciensano, het kenniscentrum dat de overheid bijstaat in de crisis.

Voorts blijkt uit de cijfers dat er meer besmettingen zijn in wijken met veel inwoners die afkomstig zijn van buiten de EU, in wijken met grote gezinnen, in de dichtstbevolkte wijken en waar veel jongeren wonen.

De wijken bepalen niet noodzakelijk de coronakwetsbaarheid van elk individu dat er woont. Bovendien is voorzichtigheid geboden omdat mogelijk andere factoren in het spel zijn. Er is niet noodzakelijk een direct oorzakelijk verband tussen bijvoorbeeld armoede en corona.