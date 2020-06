Meeste grenzen in Europa vanaf 15 juni weer open

Kunnen we weldra weer vrij rondreizen in de Europese Unie? Die vraag brandt op vele lippen nu het vakantieseizoen met rasse schreden nadert. De heropening van de Europese binnengrenzen vormde vrijdag dan ook een belangrijk thema tijdens het video-overleg van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken.

De regeringen van de verschillende Europese lidstaten gooiden in maart hun land op slot in een poging de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Alleen essentiƫle reizen waren onder bepaalde voorwaarden nog toegelaten. Om toezicht te houden op de naleving van de maatregel doken aan de landsgrenzen weer controles op.