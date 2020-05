Meeste scale-ups verwachten coronacrisis goed door te komen

Minder dan een op vijf Belgische scale-ups maakt zich zorgen over zijn voortbestaan, blijkt uit een enquête van Deloitte. Op de lange termijn kan corona volgens velen zelfs een positief keerpunt zijn.

Jonge, nog verlieslatende groeibedrijven lijken in de coronacrisis een vogel voor de kat. Ze hebben weinig buffer om een zware groeivertraging op te vangen en dreigen ook nog eens afgesneden te worden van het geld van risico-investeerders. In een recente bevraging van de lobbygroep SaveOurStartups zei vier op de vijf startende ondernemingen in moeilijke papieren te zitten.

Een nieuw onderzoek door de consultant Deloitte België laat een ander geluid horen vanuit de zogenaamde scale-ups, jonge techbedrijven in een opschaalfase. Zeven op de tien van de 71 ondervraagde scale-ups vertrouwen erop dat ze de crisis zonder kleerscheuren doorkomen, en 45 procent ziet zelfs een positieve impact.

De uitvoerders van het onderzoek zien meerdere oorzaken voor dat optimisme. 'Het gaat om bedrijven die per definitie erg wendbaar zijn. We merken dat ze snel hebben ingespeeld op de crisis, door hun product of hun businessmodel aan te passen en door nieuwe klanten te zoeken', zegt Kristox Cox, specialist in scale-ups. Een voorbeeld is Robovision (foto), dat zijn AI-software voor bedrijfstoepassingen gebruikt om longscans te controleren op Covid-19.

'Scale-ups hebben doorgaans een eerste, grote kapitaalronde achter de rug en krijgen steun van hun investeerders. Dat is voor kleinere start-ups niet altijd het geval', zegt Anaïs De Boulle, juridisch scale-upspecialist.

Weinig steunaanvragen

Het zelfvertrouwen van scale-ups betekent niet dat ze de crisis niet voelen. Meer dan 80 procent heeft zijn groeiverwachtingen verminderd wegens een terugval of uitstel in nieuwe omzet. 38 procent geeft aan dat de cashflow en liquiditeit daaronder lijden.

Opvallend is dat meer dan de helft (55%) geen enkele vorm van overheidssteun heeft aangevraagd. 'Maar dat komt ook omdat de maatregelen niet op maat van scale-ups gemaakt zijn', zegt Cox. 'Belastinguitstel vragen heeft geen zin voor bedrijven die nog geen winstbelasting moeten betalen. Ook de maatregelen voor bankfinanciering zijn minder relevant, omdat scale-ups daar weinig gebruik van maken.' De Vlaamse regering lanceert woensdag een steunmechanisme dat meer op maat is van scale-ups, in de vorm van achtergestelde leningen die worden verstrekt door de overheidsinvesteerder PMV.

De scale-ups die Deloitte ondervroeg, besparen momenteel vooral door in de werkingskosten te snoeien en het personeel als tijdelijk werkloos te registreren. De meesten werven niet langer aan. 14 procent heeft medewerkers ontslagen.

Ecosysteem

De langetermijneffecten van de coronacrisis op het relatief jonge ecosysteem van Belgische start- en scale-ups zijn onbekend. 'We willen dat in kaart brengen met een index die periodiek naar hun vertrouwen peilt', zegt Koen Vandaele, Ecosystems & Alliances Managing partner bij Deloitte België. 'Deze en volgende maand zullen we investeerders en grote bedrijven bevragen over hoe de crisis hun relatie met start- en scale-ups beïnvloedt.'