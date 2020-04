Melexis verwacht 'aanzienlijke' corona-impact

Melexis verkoopt zijn technologie grotendeels (90%) aan de autoindustrie. De druksensoren profiteren in China van de invoering van de strengere emissienormen 'China 6'.

Maar de Ieperse sensoren steken ook in slimme huishoudtoestellen, ovens, wasmachines, airco's, drones, motorfietsen en e-bikes. De temperatuursensoren zijn in trek voor het energiebeheer in gebouwen. En sinds de coronacrisis ook in de medische wereld. Volgens Melexis is het de kleinste temperatuursensor van de wereld, hij past in een kinderoor.

Met de infraroodsensor kan de huidtemperatuur (niet de lichaamstemperatuur, red.) contactloos worden gemeten, met een medische oor- of voorhoofdthermometer. Teneinde een indicatie te krijgen of iemand koorts heeft, een van de symptomen van Covid-19.

Een andere toepassing is een diagnosetoestel dat op basis van een speeksel- of bloedstaal snel kan vaststellen of iemand besmet is. De sensor zit ook in beademingsapparaten of kunstlongen.

'Het is meer dan een hype', zegt CEO Françoise Chombar. 'Almaar meer mensen monitoren hun gezondheid. En bedrijven en landen zullen hun bezoekers screenen. Voorlopig is het effect op de omzet beperkt, maar op middellange termijn kan de temperatuursensor een groeimotor worden.'