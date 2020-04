Merkel schuift versoepeling corona-aanpak op lange baan

Duitsland hakt pas volgende week de knoop door over een versoepeling van de coronamaatregelen. De vrees voor een tweede besmettingsgolf zit er diep in.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zat donderdag samen met de leiders van de 16 deelstaten om de corona-exitstrategie te bespreken. Maar een beslissing over een versoepeling van de beperkende maatregelen werd met een week uitgesteld. Op 6 mei komt het gezelschap weer samen om de knoop door te hakken.

Vooral Merkel ging op de rem staan. Zij waarschuwt al langer voor overdreven optimisme in de strijd tegen het coronavirus. Duitsland ontsnapte door een kordate aanpak aan de ravage die in andere landen plaatsvond. Volgens de officiƫle telling waren er donderdag net geen 160.000 besmettingen en 6.288 doden.

Kleine winkels

Ondanks het uitstel van een beslissing over een algemene versoepeling spraken Merkel en de deelstaten af dat kleinere religieuze bijeenkomsten weer zijn toegelaten. Het Duitse Grondwettelijk Hof had woensdag geoordeeld dat het verbod een inbreuk was op de vrijheid van godsdienst. Ook musea, gedenkplaatsen, dierentuinen en speeltuinen mogen snel weer open.