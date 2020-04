Merkel waarschuwt voor snelle corona-exit...

In een toespraak in het parlement waarschuwde de Duitse bondskanselier Angela Merkel voor zelfgenoegzaamheid bij de versoepeling van de coronaregels.

'We bevinden ons op dun ijs', waarschuwt de Duitse bondskanselier Merkel. Zij is resoluut gekant tegen een versnelde versoepeling van de coronaregels. In ruil trekt ze extra geld uit voor burgers en bedrijven.

Angela Merkel riep de Duitse bevolking donderdag op vol te houden en de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus strikt te blijven naleven. In een toespraak voor het parlement waarschuwde ze voor zelfgenoegzaamheid. 'Niemand hoort het graag, maar we leven nog altijd in het begin en niet in de laatste fase van de pandemie. We moeten er nog lang mee leven.'

De bondskanselier zei te begrijpen dat veel Duitsers worstelen met de beperkingen door de strijd tegen de epidemie. 'Ik heb in mijn tijd als bondskanselier nooit zo'n moeilijke beslissing moeten nemen als de inperking van de persoonlijke vrijheid', gaf ze toe. Maar als een doorwinterde wetenschapper - Merkel is doctor in de scheikunde - beseft ze dat de remedie voor een kwaal soms pijnlijk is.

Duitsland wist een ravage te vermijden

Volgens de jongste stand van zaken telde Duitsland donderdag 150.648 besmettingen. Het is daarmee het op vier na zwaarst getroffen land, na de Verenigde Staten, Spanje, Italië en Frankrijk. Maar door een combinatie van vroeg ingrijpen en uitgebreid testen zijn de autoriteiten erin geslaagd de dodentol te beperken. De epidemie kostte aan 5.315 Duitsers het leven, wat een pak minder is dan in Frankrijk of Italië, waar telkens meer dan 20.000 doden vielen.

Er zijn bovendien signalen dat het de goede kant opgaat. Het aantal genezen patiënten ligt al een tijd hoger dan het aantal nieuwe besmettingen. De reproductiefactor, die aangeeft hoeveel mensen een zieke gemiddeld besmet, bedraagt 0,9. Zolang dat cijfer onder 1 ligt, breidt de epidemie niet uit. Merkel bestempelde de reproductiefactor eerder als een richtinggevend element.

De bondskanselier vreest dat de situatie snel kan keren als de bevolking de waakzaamheid verslapt. 'Net nu de cijfers hoopvol zijn, zie ik me genoodzaakt te zeggen dat het voorlopige resultaat fragiel is', zei ze in de Bondsdag. 'We bevinden ons op dun ijs, het dunste ijs zelfs.' Daarom is het volgens haar te vroeg om de coronaregels drastisch te versoepelen. 'Laten we geen terugslag riskeren.'

Merkel botst vooral met de deelstaten

De waarschuwing was vooral gericht aan de leiders van de deelstaten, die een ruime bevoegdheid hebben om eigen keuzes te maken. Daardoor is het Duitse coronabeleid een lappendeken. Een voorbeeld: terwijl het zwaar getroffen Beieren pas na 11 mei de scholen geleidelijk wil heropstarten, zaten deze week in Berlijn en Sleeswijk-Holstein de eerste leerlingen weer op de banken.

De beperkende maatregelen lopen op 3 mei af, maar sommige deelstaten ijveren voor een versnelde exitstrategie. Merkel verzet zich en zei donderdag dat de versoepeling in bepaalde regio's 'stevig was, om niet te zeggen te stevig'. Eerder deze week had ze uitgehaald naar de 'Öffnungsdiskussionsorgien', oftewel de orgieën van discussies over openingen. Haar neologisme werd in geen tijd trending op de sociale media.

De economie bloedt, maar de regering biedt hulp

Veel deelstaten willen af van de beperkingen om de economie nieuw leven te kunnen inblazen. De Duitse economie heeft zware klappen gekregen, zoals donderdag nog werd geïllustreerd door de inzinking van het consumenten- en ondernemersvertrouwen, die allebei een historisch dieptepunt bereikten. Om de impact van de epidemie te verzachten, kondigde de regering-Merkel donderdag aan 10 miljard euro extra uit te trekken voor steun aan burgers en bedrijven. Het geld gaat naar hogere uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid en een btw-verlaging voor de horeca.

De ingreep komt boven op het stimuleringspakket van 750 miljard euro dat Berlijn eind maart in stelling bracht. Duitsland kan dat makkelijk omdat het de voorbije jaren een stevige buffer heeft opgebouwd. Zo was er de fixatie op de 'Schwarze Null', lees: een positief begrotingssaldo. En was in de grondwet een schuldrem vastgelegd om te vermijden dat de overheidsschulden oplopen. Beide principes zijn in deze uitzonderlijke crisis even losgelaten.

We hebben snelle instrumenten nodig om de crisis te bezweren. Angela Merkel Duits bondskanselier