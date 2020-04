Merkel waarschuwt voor te snelle corona-exit

In een toespraak in het parlement waarschuwde de Duitse bondskanselier Angela Merkel voor zelfgenoegzaamheid bij de versoepeling van de coronaregels.

'We staan nog maar aan het begin van de coronapandemie', zegt de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ze trekt extra miljarden uit om een economisch bloedbad te verijdelen.

Angela Merkel riep de Duitse bevolking donderdag op te volharden en de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus strikt te blijven naleven. 'Niemand hoort het graag, maar we leven niet in de laatste fase van de pandemie, maar nog altijd in het begin', zei ze in een toespraak in het parlement. 'We moeten er nog lang mee leven.'

Duitsland is het op vier na zwaarst getroffen land en telt al 150.648 besmettingen. Maar door een combinatie van vroeg ingrijpen en uitgebreid testen zijn de autoriteiten erin geslaagd de dodentol te beperken. De epidemie kostte aan 5.315 Duitsers het leven, wat een pak minder is dan bijvoorbeeld in Frankrijk of Italië, waar telkens meer dan 20.000 doden vielen.

We bevinden ons op dun ijs, het dunste ijs zelfs. Angela Merkel Duits bondskanselier

De bondskanselier vreest dat veel Duitsers daarom hun waakzaamheid laten zakken. 'Net nu de cijfers hoopvol zijn, zie ik me genoodzaakt te zeggen dat het voorlopige resultaat fragiel is', zei Merkel in de Bondsdag. 'We bevinden ons op dun ijs, het dunste ijs zelfs.' Daarom is het volgens haar te vroeg om de coronaregels drastisch te versoepelen. 'Laten we geen terugslag riskeren.'

Orgieën

De waarschuwing was vooral gericht aan de leiders van de deelstaten, van wie sommigen ijveren voor een versnelde exitstrategie. Merkel ergert zich blauw aan de kakofonie tussen de deelstaten over maatregelen. Eerder deze week haalde ze met een neologisme uit naar de 'Öffnungsdiskussionsorgien', oftewel de orgieën van discussies over openingen.

De beperkende maatregelen zijn in Duitsland tot en met 3 mei van kracht. Al gingen begin deze week al de kleinere winkels, met een oppervlakte tot 800 m², weer open. En in Berlijn en Sleeswijk-Holstein trokken maandag de eerste leerlingen weer naar school. Merkel zei donderdag dat de versoepeling in sommige deelstaten 'stevig was, om niet te zeggen te stevig'.

17,1 Ondernemersvertrouwen De PMI-index die het Duitse ondernemersvertrouwen meet, zakte in april weg tot 17,1 punten, het laagste peil ooit.

Veel deelstaten willen af van de beperkingen om de economie nieuw leven te kunnen inblazen. De Duitse economie heeft zware klappen gekregen. Dat bleek donderdag nog maar eens bij de publicatie van de inkoopmanagersindex (PMI), een graadmeter voor het ondernemersvertrouwen. De index zakte in april naar 17,1 punten, tegenover 35 in maart. Het was het laagste peil sinds de meting 22 jaar geleden begon.

Tijdelijke werkloosheid

Om de impact van de epidemie te verzachten, kondigde de regering-Merkel donderdag aan 10 miljard euro extra uit te trekken voor steun aan burgers en bedrijven. De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid worden opgetrokken, waardoor werknemers met kinderen tot 87 procent van hun nettoloon krijgen, in plaats van 67 procent. In de horeca, die tot nader order gesloten blijft, zakt de btw op maaltijden vanaf 1 juli van 19 naar 7 procent.

In de geest van solidariteit moeten we bereid zijn veel hogere bijdragen te doen. Angela Merkel Duits bondskanselier

Merkel kondigde in de Bondsdag ook aan dat Duitsland bereid is aanzienlijk meer bij te dragen aan de begroting van de Europese Unie. 'In de geest van solidariteit moeten we bereid zijn, voor een beperkte periode, veel hogere bijdragen te doen', zei ze. Dat gebeurt op voorwaarde dat in de begroting een programma wordt uitgedokterd om de economie weer op poten te zetten na de coronacrisis.