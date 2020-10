Met dichtgeknepen billen hopen op coronaknik...

De corona-epidemie in ons land dendert nog altijd als een losgeslagen trein op een muur af. De ziekenhuisopnames schieten door het dak en de symbolische grens van 1.000 covidpatiënten op intensieve zorg wordt over enkele dagen geslecht. Dinsdag werden al zeker 690 mensen opgenomen in het ziekenhuis.

Het is speuren naar lichtpuntjes in de covidstatistieken. België is dan wel officieel de virushotspot van Europa, zoals uit een cijfer-update van de Europese ziektepreventiedienst (ECDC) blijkt, ons land is al veel langer de zieke man van Europa. Alleen omdat Vlaanderen flink minder besmettingen telde dan Wallonië en Brussel stond België nog niet aan kop van de statistieken. Die bevestigen alleen wat artsen en verplegers al weken vaststellen: in de ziekenhuizen is het alle hens aan dek.

Dooie mus

Maar lichtpuntjes dus. Eentje misschien. Het voorlopig record aan bevestigde positieve gevallen per dag is op 20 oktober blijven steken op 18.754, hoewel verwacht werd dat het uiteindelijke resultaat - als alle afgenomen stalen uit de labo's waren gerapporteerd - boven 20.000 zou uitkomen. Maar dat is een beetje blij zijn met een dooie mus. Want sinds de invoering van een nieuwe teststrategie vorige week - in hoofdzaak worden alleen nog mensen met symptomen getest - is het steeds meer appelen met peren vergelijken.

Bij de wetenschappelijke instelling Sciensano, die de covidstatistieken bijhoudt, klinkt het dat het daarom erg moeilijk wordt de evolutie van bevestigde besmettingen te interpreteren. Als de epidemie minder versnelt en hopelijk een plateaufase bereikt, waarop ze niet meer aanzwelt, is dat echt het gevolg van de coronamaatregelen? De eerste impact daarvan moet een tiental dagen na de invoering te meten zijn - de eerstkomende dagen dus. Maar onduidelijk blijft of een verschil echt door de sluiting van horeca en andere maatregelen komt, of alleen door een andere manier van meten. Dat is best vervelend als de cruciale vraag zich aandient of de maatregelen wel ver genoeg gaan om te vermijden dat onze gezondheidszorg overspoeld wordt.

Sprankel hoop

De viruswatchers van de overheid putten na het weekend een sprankel hoop uit de nieuwe ziekenhuisstatistieken. Het aantal opnames ging van 590 vrijdag naar 573 op zaterdag en 495 op zondag. Die daling heeft te maken met het bekende weekendeffect: patiënten wachten liever een dag om zich aan te melden en ziekenhuizen geven hun data met vertraging door. Maar de verwachte forse stijging op maandag bleef uit. Er waren 524 opnames, wat op een eerste vertraging leek te wijzen.

Het bleek ijdele hoop, want de eerste cijfers vanuit de ziekenhuizen voor dinsdag zijn volgens onze informatie opnieuw dramatisch. De coronabestrijder Steven Van Gucht meldt dat het dinsdagnamiddag al om 689 opnames ging, waar er nog een aantal bijkomen. Daarmee is het record van 629 op één dag in het voorjaar verbroken. Van Gucht: 'We gaan steil omhoog. Ik zie daar geen vertraging in, integendeel. Het ziet er echt niet goed uit.'

De virologen herhalen steeds meer hetzelfde mantra om op extra ingrijpen aan te dringen: de verdubbelingstijd van het virus. Die is cruciaal. Zonder countermaatregelen ontwikkelt de epidemie zich exponentieel - ze blijft steeds sneller groeien tot ze niet meer onder controle is. Het aantal ingenomen bedden op intensieve zorg verdubbelt nog altijd om de zeven dagen, zonder dat het lijkt te vertragen.

Voor Wallonië en ook Brussel lijkt die versnelling heel voorzichtig af te nemen, terwijl ze in Vlaanderen nu licht toeneemt. Dat komt wellicht omdat de epidemie in Wallonië en Brussel sneller is losgebroken. Om de epidemie op een plateau te krijgen moet de verdubbelingstijd snel beginnen te zakken - van zeven dagen tot twee weken of langer.

In het huidige tempo is het moeilijk realistisch te noemen dat het minder getroffen Vlaanderen de buffer kan zijn voor de volgelopen ziekenhuizen op heel wat plaatsen in Wallonië en Brussel. In het huidige tempo tekent zich nog altijd een treincrash af. Over enkele dagen wordt de symbolische grens van 1.000 covidpatiënten op intensieve zorg geslecht, over minder dan twee weken wordt de maximumcapaciteit van 2.000 bereikt.

To lockdown or not to lockdown?

To lockdown or not to lockdown? De belangrijkste experts blijven het erover eens dat de keiharde lockdown in het voorjaar overdreven was. Het reproductiegetal van het virus zakte tot 0,7 - onder 1 zwakt de epidemie af - maar dat gebeurde in dezelfde periode ook in de landen die een veel minder strikte lockdown hanteerden.

De reden voor de spurt in maatregelen is meer politiek dan virologisch gemotiveerd. 'De situatie is niet minder dramatisch dan vrijdag, maar de maatregelen van toen zijn blijkbaar niet meer genoeg, terwijl de cijfers volledig in lijn liggen met wat vrijdag te voorspellen viel', aldus een gefrustreerde overheidsbron.