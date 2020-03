Miljarden in de strijd tegen corona

De VS trekken 50 miljard dollar uit voor de luchtvaartsector, die volgens minister van Financiën Steven Mnuchin ‘zwaarder getroffen is dan na de terreuraanslagen van 9/11’.

Tal van landen beloofden dinsdag miljarden aan stimuli om hun economie te stutten als reactie op de uitbraak van het coronavirus. Het zijn veelvouden van het miljard euro dat België voor­lopig opzijzette.

Verenigde Staten

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin voerde dinsdag gesprekken met de Republikeinse meerderheid in de Senaat over een enorm stimulusplan. Daarbij circuleren bedragen van 800 à

850 miljard dollar. Dat is meer dan het stimulusplan waarmee het Amerikaanse parlement in volle kredietcrisis in 2008 de bankensector overeind hield.



250 miljard dollar zou gaan naar leningen voor kleine bedrijven, 50 miljard dollar is voor de luchtvaartsector, die volgens Mnuchin ‘zwaarder getroffen is dan na de terreuraanslagen van 9/11’. Ook leeft het idee om huishoudens cheques toe te kennen, zodat gezinnen meteen geld kunnen uitgeven. Het bedrag van zo’n cheque zou tot 1.000 dollar per gezin kunnen bedragen. Ook het uitstel van belastingverplichtingen ligt op tafel. ‘Het Amerikaanse volk heeft geld nodig, en snel’, aldus Mnuchin.

Koen Schoors, econoom aan de Universiteit Gent, zegt dat er geen precedent is voor deze vorm van helikoptergeld, het rechtstreeks geld uitdelen op grote schaal. ‘Voor een politicus is het een aantrekkelijk idee. Het voordeel is dat iedereen gelijk is voor de wet en dezelfde som krijgt. Het is zeker een goed voorstel om deze enorme economische schok op te vangen en een bodem onder de economie te leggen. Het nadeel is dat je het in tegenstelling tot

monetair beleid niet zomaar kan terugdraaien.’

De berichten over het enorme noodpakket brachten Wall Street in euforie: de sterindex Dow Jones ging 5,2 procent hoger, de bredere S&P500 deed er zelfs 6 procent bij.



Verenigd Koninkrijk

Ook de regering van de Britse premier Boris Johnson kondigde dinsdag aan het kruit niet droog te houden. De regering plant voor 330 miljard pond stimuli, vooral in de vorm van leningen aan getroffen bedrijven. Dat geld is welkom, nu duidelijk wordt dat de eerste bedrijven omvallen als gevolg van de coronacrisis.

De bekende kleding- en decoratieketen Laura Ashley kondigde dinsdag haar faillissement aan. De elektroketen Dixons Carphone kan de bestaande problemen niet meer behappen en sluit alle 531 vestigingen, goed voor zo’n 3.000 verloren jobs. Ook in andere sectoren wordt het ergste gevreesd. Luchtvaartmaatschappijen als British Airways en Virgin hielden al crisisoverleg met de regering. Ook de horeca vreest een bloedbad, nadat Johnson de Britten maandagavond had afgeraden

de pubs te mijden. Er kwam wel geen verplichte sluiting.



Nederland

Onze noorderburen schatten dat ze in het eerste kwartaal van dit jaar 10 à 20 miljard euro uitgeven aan noodsteun om de economie te stutten. Er komt een noodloket voor sectoren die hard getroffen zijn, zoals de horeca, de toeristische industrie en de culturele sector. Die krijgen een tegemoetkoming van 4.000 euro. Ook zelfstandigen kunnen voor drie maanden een uitkering krijgen. Het steunpakket bevat ook andere maatregelen die bedrijven ademruimte moeten geven. Het gaat om ingrepen voor de korte termijn, zoals uitstel van de belastingen en steunmaatregelen voor de langere termijn.



Spanje

Drie dagen nadat Spanje de noodtoestand had uitgeroepen, presenteerde de coalitieregering van de Spaanse premier Pedro Sánchez een eerste pakket maatregelen om de economische impact van de coronacrisis te verzachten. Het gaat om 200 miljard euro, volgens Sánchez ‘de grootste inspanning in de recente geschiedenis van ons land’. De overheid tekent zeker voor 117 miljard euro, voor de rest kijkt Sánchez naar de privésector. De regering wil in de eerste plaats het productieweefsel van Spanje beschermen, met een fonds van 100 miljard voor bedrijven. Ook voor gezinnen komt er hulp, in de vorm van een moratorium op hypotheken.



Duitsland

Duitsland schakelt de staatsbank KfW in om ‘arbeidsplaatsen en grote en kleine ondernemingen in alle sectoren te redden’. KfW houdt daarvoor 550 miljard euro aan kredietgaranties achter de hand. Bedrijven krijgen voorts uitstel van betaling voor bijvoorbeeld hun belastingfactuur.