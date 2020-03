Miljardenverlies dreigt voor luchtvaartsector

Het coronavirus dreigt de luchtvaartsector miljarden omzetverlies te bezorgen. Brussels Airlines schrapt een kwart van zijn Europese vluchten. Ook de toerismesector ontsnapt niet.

Vluchten met amper passagiers aan boord. Dat is het fenomeen waarmee veel Europese luchtvaartmaatschappijen worden geconfronteerd. Door het coronavirus worden veel internationale manifestaties afgelast en en dat heeft een negatieve impact op het vlieggedrag. Veel bedrijven voerden bovendien een vliegreisstop in, uit vrees voor besmetting.

De internationale luchtvaartfederatie IATA schat dat de coronacrisis de luchtvaartsector dit jaar wereldwijd minstens 63 miljard dollar (56 miljard euro) gaat kosten aan inkomstenverlies. Als het virus zich nog verder verspreidt, kan dat omzetverlies oplopen tot 113 miljard dollar (100 miljard euro). Die cijfers houden geen rekening met het luchtvrachtvervoer, enkel met passagiers. Twee weken geleden sprak IATA nog over een impact van 'slechts' 30 miljard dollar. Toen was het virus nog vooral in China actief.

Brussels Airlines

Veel luchtvaartmaatschappijen werken momenteel aan allerlei scenario's om de daling van het aantal passagiers te compenseren en hun kosten te verlagen. Brussels Airlines schrapt bij gebrek aan passagiers een kwart van zijn Europese vluchten. Dat komt overeen met 20-tal vluchten per dag vanuit Brussel. Eerder had het al zijn vluchten op Noord-Italië met 30 procent verlaagd.

'We worden dagelijks geconfronteerd met annulaties', is daar te horen. 'Vooral bedrijfsklanten haken af omdat veel congressen en conferenties worden afgelast en bedrijven het zeker voor het onzekere nemen en een vliegverbod hanteren'. Brussels Airlines bekijkt nu of het tijdelijk technische werkloosheid kan invoeren voor zijn personeel.

Sommige vergelijken de coronacrisis in de luchtvaart nu al met crisis na 9/11. 'Alles hangt af van hoe het virus zich de volgende weken zal verspreiden', zegt UA-professor en luchtvaartspecialist Eddy Van de Voorde. 'Als het virus nog vier weken in alle hevigheid woedt en mensen gaan niet meer boeken voor vliegvakanties in de paasvakantie en de zomervakantie, dan wordt het een 'disaster'. Zowel voor de luchtvaart, de luchthavens als voor de toerismesector'. Prijzen verlagen om passagiers te lokken heeft geen zin', zegt Van de Voorde, 'omdat prijs niet de reden is waarom mensen niet vliegen'.

Touroperatoren

Ook de rest van de toerismesector kan stilaan niet meer ontsnappen aan het virus. Cijfers zijn er nog niet, maar de algemene corona-angst doet mensen aarzelen om een reis te boeken. 'Sinds de uitbraak van het virus in Italië en Tenerife zien we minder boekingen doordat consumenten afwachten. Wat de Paasvakantie in België betreft zijn er dan ook minder boekingen tegenover vorig jaar', zegt Audrey Denkelaar, de woordvoerder van Corendon.

‘Tot en met maandag zagen we een heel normaal patroon. Maar vanaf dinsdag waren er merkbaar meer annulaties’, zegt ook Frank Bosteels van Connections. 'Het is moeilijk om prognoses te maken over boekingen in de toekomst door de veranderlijke aard van Covid-19. Binnen een week verwachten we meer duidelijkheid. Voorlopig blijft het wait and see.’