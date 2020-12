Minder Pfizer-vaccins door problemen met grondstoffen

Over het hele jaar 2021 verwacht Moderna 500 miljoen tot 1 miljard dosissen van zijn vaccin te produceren. Mensen krijgen twee keer een injectie met het vaccin, om de werking ervan te verbeteren. Moderna is bezig met de voorbereidingen om zijn coronavaccin uit te rollen van zodra de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit (FDA) het licht op groen heeft gezet. Die buigt zich op 17 december over de aanvraag. De goedkeuring wordt kort nadien verwacht. Het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) wil ten laatste op 12 januari de knoop doorhakken.

Het bedrijf bevestigde allereerst dat het nog dit jaar ongeveer 20 miljoen dosissen beschikbaar zal hebben in de VS. In het eerste kwartaal van volgend jaar zullen daar 100 tot 125 miljoen dosissen bijkomen. Daarvan zijn er 85 tot 100 miljoen bestemd voor de VS en 15 tot 25 miljoen voor de rest van de wereld, aldus Moderna in een persbericht.

Pfizer en zijn wetenschappelijke partner, het Duitse BioNTech, stelden in persberichten in september dat ze tegen het einde van het jaar 100 miljoen dosissen van hun coronavaccin zouden kunnen produceren. Maar bij de bekendmaking van hun positieve resultaten - tot 95 procent doeltreffend - was dat aantal met de helft geslonken tot 50 miljoen dosissen. Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal halveerde de farma-alliantie die doelstelling na problemen met de nodige grondstoffen.

Pfizer, dat zijn vacciningrediënten haalt uit de VS en Europa, wou niet verduidelijken waar het schoentje precies knelde. In de normale gang van zaken zou een farmaproducent wachten op een officiële goedkeuring voor hij op grote schaal vaccins begint te maken, waardoor de grondstoffen ruim op voorhand kunnen worden ingeslagen. Maar met een pandemie die al meer dan 1,5 miljoen levens heeft geëist en het sociale leven al negen maanden platknijpt, is die tijd er niet.

Puurs

Het Verenigd Koninkrijk was woensdag het eerste land dat een officieel 'go' gaf aan het m-RNA-vaccin, een primeur voor de technologie en dus ook een extra uitdaging. Vrijdag kwamen de eerste 800.000 dosissen van het Pfizer-vaccin, dat geproduceerd is in het Belgische Puurs en bewaard en vervoerd moet worden aan -70 graden Celsius, aan via de Eurotunnel. De Belgische regering kocht 5 miljoen dosissen van het Pfizer-vaccin en verwacht in januari zowat 600.000 dosissen. Aangezien je twee dosissen nodig hebt om immuniteit te kweken, is dat goed voor 300.000 gevaccineerde Belgen in die eerste fase.