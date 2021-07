Moderna beschuldigd van belastingontwijking op dure coronavaccins

De Europese miljarden die het Amerikaanse farmabedrijf Moderna verdiende met zijn coronavaccin zouden naar een Zwitsers postbusbedrijf verdwijnen. Het duurste vaccin levert zo amper belastinginkomsten op.

Moderna legt fiscale creativiteit aan de dag om zo veel mogelijk te verdienen aan zijn coronavaccins, blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). Het Amerikaanse farmabedrijf riep vorig jaar in juni 'Moderna Switzerland GMBH' in het leven. Dat is een dochterbedrijf in het Zwitserse Basel dat geen enkele economische activiteit uitvoert.

Het vehikel heeft als enige bestaansreden de betalingen van de Europese Unie te ontvangen. De Commissie bestelde al 460 miljoen dosissen bij Moderna, tegen 22,50 euro per stuk. Ter vergelijking: Pfizer factureert 15,50 euro per dosis, AstraZeneca is een prikje tegen 1,78 euro per dosis. Dat die informatie beschikbaar is, is te danken aan staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker. In een tweet maakte de Open VLD-politica dat per ongeluk bekend.

Met de Europese bestelling rijfde Moderna, dat voor dit jaar een recordomzet van 19 miljard dollar denkt te halen, 10,3 miljard euro binnen. SOMO veronderstelt dat de winstmarge van Moderna ongeveer 44 procent bedraagt, waardoor een winst van 4,4 miljard euro overblijft. In Basel moet Moderna hoogstens 13 procent vennootschapsbelasting betalen, al kan het werkelijke tarief gemakkelijk op 7,8 procent liggen.

In de Verenigde Staten voerde Moderna een gelijkaardig trucje uit. Hoewel de hoofdzetel van de farmareus in de staat Massachusetts ligt, heeft Moderna zijn patenten ondergebracht in Delaware. Daar blijven de royalty's onbelast.

Achterpoortje

Moderna, dat alle comentaar weigert, slaagt erin zwaar gesubsidieerde - onder meer de Amerikaanse overheid pompte geld in de ontwikkeling - vaccins aan hoge prijzen te verkopen aan landen, om de winsten vervolgens weg te sluizen naar belastingparadijzen. 'Daar kan je een beetje verontwaardigd over zijn', zegt professor fiscaal recht Michel Maus. 'Vanuit een moreel standpunt is dat niet oké. Maar bedrijven blijven bedrijven: als de achterdeur openstaat, nemen ze die.'