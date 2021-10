Mogelijk datalek in app die Covid Safe Tickets scant

Het Covid Safe Ticket wordt rechtstreeks via de CovidScan-applicatie gelezen en gevalideerd, die, in het geval van gevaccineerde personen, voor de validering van het ticket controleert of de gevaccineerde persoon niet onlangs een PCR-test heeft ondergaan die positief is gebleken. Die verificatie zou gebeuren aan de hand van een gecodeerde lijst. Het is in die fase van het proces dat een potentieel probleem opduikt.

Uitbreiding

De timing van dat mogelijke probleem is vervelend, nu het gebruik van het Covid Safe Ticket in een deel van het land wordt uitgebreid. Vanaf vrijdag moet u in het Brussels Gewest de app voorleggen, indien u op restaurant of café of naar de film wilt gaan of als u wilt gaan sporten in een sportclub. Ook om een ziekenhuis binnen te gaan is vanaf dan in Brussel een Covid Safe Ticket nodig.