Mogelijk in de komende dagen al strengere coronaregels

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) sluit niet uit dat het Overlegcomité vrijdag al samenkomt om strengere coronamaatregelen te bespreken. De zorgsector pleit alvast voor 'een dringende en drastische pauzeknop'.

Het regent alarmkreten, nu de besmettingscijfers nieuwe records neerzetten. Na het pleidooi van de gouverneurs om nieuwe maatregelen, luidt ook de zorgsector de alarmklok. Domus Medica, de Vlaamse Vereniging voor Hoofdartsen en Zorgnet-Icuro vragen aan het Overlegcomité 'een dringende en drastische pauzeknop'.

Lees Meer Druk stijgt voor strengere coronamaatregelen

'Bescherm de zorg én hun patiënten en maak dat onze scholen kunnen openblijven. Niet over twee weken, maar nu. Elke dag vertraging zal de schade alleen maar erger maken', luidt het in een gezamenlijk persbericht. In Vlaanderen bleken de voorbije twee weken 21.000 leerlingen besmet met het coronavirus. Door de quarantaines beslisten al 38 scholen tijdelijk de deur te sluiten, terwijl andere directies overwegen om over te stappen op afstandsonderwijs om de examens te redden.

Nu stijgt ook binnen de regering de druk op premier Alexander De Croo (Open VLD) om het Overlegcomité samen te roepen. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zei in 'De Ochtend' op Radio 1 dat er mogelijk de komende dagen al nieuwe verstrengingen komen. 'Als het nodig is om te handelen, moeten we dat ook doen. We hebben altijd gezegd dat we snel kunnen schakelen als het nodig is, en als de cijfers zich nu zo aandienen dat actie nodig is, moeten we beslissingen nemen.'

We helpen de dancings en de discotheken niet door te lang onduidelijkheid te laten bestaan. Annelies Verlinden Minister van Binnenlandse Zaken

Concreet denkt Verlinden aan verscherpingen voor sectoren waar veel mensen samenkomen en het moeilijk is om afstand te houden, zoals het nachtleven en massa-evenementen. 'Er zijn sectoren, ik noem de dancings en de discotheken, die nu geconfronteerd worden met moeilijke maatregelen. We helpen hen niet door te lang onduidelijkheid te laten bestaan. Wat mij betreft, zijn dat dingen die besproken moeten worden.'