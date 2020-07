Mondkapjes worden verplicht in winkels, cinema, musea en drukke plekken

Vanaf zaterdag wordt het verplicht een mondmasker te dragen in winkels en winkelcentra en in andere binnenruimtes waar veel mensen samenkomen, zoals bioscopen en musea.

Dat is donderdagavond beslist op overleg door de verschillende regeringen van ons land. Ook in theater-, muziek- en conferentiezalen, auditoria bibliotheken, musea en religieuze gebouwen zoals kerken en moskeeën wordt het dragen van een mondmasker verplicht.

Met de beslissing neemt de politiek iedereen in snelheid. Dat de mondkapjesplicht nu beslist wordt en zaterdag al ingaat, komt onverwacht. Donderdag klonk het nog dat de topministers van de federale regering en de regionale minister-presidenten zich volgende woensdag opnieuw over de kwestie zouden buigen op een nationale veiligheidsraad.

De druk werd wel groot om mondmaskers in winkels en op drukke plaatsen te verplichten. Donderdag raakte bekend dat een belangrijk wetenschappelijk adviesorgaan van de federale dienst Volksgezondheid, de Hoge Gezondheidsraad, aanraadt mondmaskers in winkels te verplichten. Dat was het sein voor de expertengroep (GEES) die de overheid bijstaat in de afbouw van de coronamaatregelen om opnieuw aan te dringen voor een forse uitbreiding van de mondmaskerplicht. Premier Sophie Wilmès (MR) laat in een persbericht weten dat het overlegcomité de GEES te volgen.

De Nationale Veiligheidsraad besliste op 24 juni geen mondkapjesplicht op te leggen. Dat tot grote onvrede van de virologen Marc Van Ranst, Erika Vlieghe (voorzitter van de GEES) en Steven Van Gucht, alle drie nauw betrokken bij het coronamanagement van de overheid.

De redenering van premier Sophie Wilmès (MR) en de minister-presidenten Jan Jambon (N-VA) en Elio Di Rupo (PS) was toen dat de epidemie in dalende lijn ging, en het dus bizar zou zijn plots mondmaskers te verplichten, terwijl het coronavirus wegebt. De politiek vindt het sowieso vervelend dusdanig in te breken in het leven van mensen. De wetenschappers zijn eerder van oordeel dat 'gouverner prevoir' is.

Buitenland

Intussen lijkt de verdere afname van de epidemie wat stilgevallen te zijn en bleef de discussie rondwaren. Een extra element is dat in het buitenland ook meer en meer een mondmaskerplicht wordt ingevoerd. De Spaanse regio Catalonië besliste donderdag iedereen vanaf 6 jaar binnen en buiten een mondmaskerplicht op te leggen. De verplichting geldt voor alle openbare ruimten, en dat tot een vaccin beschikbaar is. De streek rond de Catalaanse stad Lerida is weer in lockdown gegaan na een virusuitbraak onder fruitplukkers.