Mondmasker altijd verplicht in openbare ruimte in Catalonië

Wie zich vanaf donderdag in de Spaanse regio Catalonië buiten zijn woning begeeft, moet altijd een mondmasker dragen. 'Zelfs als iedereen zich op minstens 1,5 meter van elkaar bevindt.'

De Catalaanse regering schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat heeft de Catalaanse premier Quim Torra woensdagmiddag bekendgemaakt in het Catalaanse parlement. 'Wie zich vanaf donderdag in de openbare ruimte begeeft, moet altijd een mondmasker dragen.' De maatregel geldt ook als mensen zich op minstens 1,5 meter van elkaar bevinden.