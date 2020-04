Mondmaskers, apps en tests moeten normaal leven terugbrengen

De Nationale Veiligheidsraad buigt zich woensdag over het verlengen van de coronamaatregelen en over een exitstrategie. Buitenlandse voorbeelden wijzen op het belang van mondmaskers, apps en veel testen.

Op de Nationale Veiligheidsraad bespreken de federale regering en de deelstaten woensdag de exitstrategie voor ons land. De afzonderingsmaatregelen blijven mits enkele kleine aanpassingen, zoals het eventueel openen van de tuincentra, tot 3 mei behouden. Maar het is de bedoeling om voor de periode daarna perspectief te bieden over hoe we min of meer naar een normaal leven kunnen terugkeren. De politici baseren zich daarvoor op een rapport dat een expertengroep onder leiding van virologe Erika Vlieghe dinsdag afleverde.

Een concreet exitplan naar Oostenrijks voorbeeld hebben de experts, die pas vorige week werden aangeduid, nog niet. In regeringskringen is te horen dat het eerder over een plan van aanpak gaat. De komende weken gaan de experts uitzoeken hoe en wanneer winkels en scholen weer kunnen openen. Oostenrijk plakte wel concrete data op het afbouwen van de coronamaatregelen. Dinsdag gingen kleine winkels en bouw- en tuincentra weer open, de scholen en cafés en restaurant midden mei.

Terug aan het werk

Het is de bedoeling in de Veiligheidsraad uit te zoeken hoe zo veel mogelijk mensen opnieuw aan het werk kunnen gaan. In veel sectoren kan, mits werknemers afstand houden, worden doorgewerkt. Maar bijvoorbeeld in de bouw is dat moeilijk. In veel bedrijven was er ook veel ongerustheid bij het personeel, waarop de productie werd stilgelegd. Veel ondernemingen zijn aan het heropstarten. In politieke kringen luidt het dat de overheid dat moet ondersteunen. Medisch verantwoorde versoepelingen van de regels zijn een optie, want nog langer wachten dreigt de economische crisis alleen maar groter te maken.

Virologen vrezen een tweede en mogelijk zelfs een derde en vierde golf, zeker als het in het najaar weer kouder wordt en we binnen dichter bij elkaar kruipen.

Bij het terugschroeven van de overige maatregelen - wat ten vroegste begin mei begint - blijft de capaciteit van onze ziekenhuizen de centrale maatstaf. Dinsdag lagen er 5.536 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 1.223 op intensieve zorgen. Dat zijn er minder dan een week geleden, maar nog altijd veel. Coronapatiënten moeten relatief lang in het ziekenhuis blijven en, hoewel het aantal besmettingen afneemt, er moeten nog altijd behoorlijk wat nieuwe gevallen worden opgenomen. De verwachting is dat eind mei nog altijd 3.000 mensen in het ziekenhuis liggen.

In een interview met De Tijd afgelopen weekend maakte nationaal coronabestrijder Steven Van Gucht al duidelijk dat we de maatregelen beter wat te traag dan te snel terugdraaien. De bedrijven én de bevolking snakken dan wel naar een terugkeer naar normale tijden, maar als we de maatregelen te snel afbouwen, dreigt een nieuwe piek en een nieuwe lockdown.

Tests en mondmaskers

Het is wachten op betere cijfers om knopen door te hakken. Onder impuls van federaal minister Philippe De Backer (Open VLD) werd de testcapaciteit de afgelopen weken fors opgedreven. Daardoor kunnen we beter nagaan in welke mate er nog nieuwe besmettingen bijkomen. Om dezelfde reden worden serologische tests belangrijk. Die gaan na of iemand het virus al heeft gehad. Die tests staan nog niet helemaal op punt, maar vormen de basis voor het sneller of trager terugschroeven van de maatregelen. Als meer mensen het virus al hebben gehad, kan je soepeler zijn dan als er weinig besmettingen zijn geweest.

Zelfs als de maatregelen kunnen worden teruggeschroefd, blijft afstand houden de centrale boodschap.

Zelfs als de maatregelen kunnen worden teruggeschroefd, blijft afstand houden de centrale boodschap. Een studie van het Duitse Leopoldina-instituut, die door de Duitse regering wordt gebruikt als basis voor haar exitstrategie, schetst een situatie waarin het openbare leven, het werk en zelfs reizen kunnen worden hervat als mensen maar voldoende afstand van elkaar houden. Waar dat niet kan, bijvoorbeeld in de trein of in de supermarkt, moeten mensen mondmaskers dragen.

Hulp van apps

Bij de terugkeer naar een normaler leven wordt veel verwacht van apps. Een smartphone houdt bijvoorbeeld op basis van gemaakte bluetoothconnecties met andere telefoons bij wie bij u in de buurt is geweest. Wie coronasymptomen vaststelt, kan via de app een test aanvragen. Is de test positief, dan vraagt de app iedereen die enige tijd met de besmette persoon in contact is geweest om binnen te blijven en zich ook te laten testen. De Duitse viroloog Christian Drosten stelt dat als 60 procent van de bevolking zo’n app gebruikt en als 60 procent van de gebruikers de gegeven adviezen volgt, het virus geen kans maakt om zich snel te verspreiden.