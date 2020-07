Moskeeën in Mechelen sluiten na positieve coronatest

In de Belgische moskeeën is het dragen van mondmaskers verplicht.

De drie moskeeën in Mechelen hebben besloten hun deuren te sluiten nadat enkele bezoekers positief hebben getest op het coronavirus.

De situatie wordt over twee weken opnieuw geëvalueerd met het stadsbestuur. 'We weten niet of die personen onlangs in de moskee geweest zijn, maar we weten dat ze de moskee geregeld bezoeken', zegt gemeenteraadslid Riffi Hamid (CD&V) aan de VRT.

Lokale broeihaarden

Ook in Antwerpen, waar er een viruscluster is, wordt gemeld dat onder de nieuwe covidgevallen veel mensen met een Marokkaanse naam zitten. Het is onduidelijk of de besmettingen zich in familiale kring of via moskeebezoek hebben voorgedaan. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) sprak dinsdag na overleg met de deelstaten over extra aandacht voor lokale broeihaarden en gemeenschappen die een hoog aantal infecties hebben.

200 mensen

Sinds 1 juli zijn opnieuw 200 mensen toegelaten op religieuze diensten. Die limiet is iets relevanter voor synagogen en moskeeën dan voor kerken, omdat die eerste vaak op kleinere locaties gevestigd zijn en meer aanwezige gelovigen tellen. Het zijn plekken waar bijeenkomsten van superverspreiding kunnen voordoen. Daarbij steekt één besmet persoon tijdens één samenkomst een grote groep mensen aan.

In maart gebeurde dat met skiërs die terugkeerden uit Oostenrijkse broeihaarden en die in Limburg tijdens carnaval in cafés het coronavirus verspreidden. Tijdens de pandemie bleken kerken in Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zuid-Korea, met vooral koorzangers als verspreiders, aanjagers voor virusuitbraken.

Er is daarom bezorgdheid over Turkse en joodse Belgen die na hun terugkeer van vakantie in Turkije of Israël het virus mogelijk verspreidden. Vaak gaat het om mensen met de dubbele nationaliteit die daardoor vlotter van en naar België kunnen reizen. Reizen naar Israël en Turkije is voor Belgen momenteel in principe niet toegestaan.

Protocol

De Moslimexecutieve (EMB), een spreekbuis voor moslims in ons land, gaat zich informeren over de situatie in Mechelen, laat voorzitter Mehmed Üstün weten. De EMB is niet van plan strengere maatregelen uit te vaardigen voor de moskeeën. 'Er geldt al een vrij streng protocol met social distancing, een mondmaskerplicht, mensen die zich thuis ritueel wassen en iedereen die zijn eigen gebedsmatje meeneemt. Mensen moeten na het gebed ook meteen weer vertrekken.'

