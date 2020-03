Naar in- en uitreisverbod van een maand in Europa

De EU-leiders bespreken dinsdagnamiddag een in- en uitreisverbod voor niet-essentiële reizen gedurende een maand. Intussen probeert de Europese Commissie orde te scheppen in de kakofonie van interne grensmaatregelen.

Na de Verenigde Staten overweegt ook Europa een tijdelijk in- en uitreisverbod. Het voorbije weekeinde voerde EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen daarover overleg met Europees Raadsvoorzitter Charles Michel en andere EU-leiders. Dinsdagnamiddag wordt de maatregel besproken op een nieuwe virtuele Europese top. Om in voege te treden, is immers de goedkeuring nodig van alle EU-landen.

Het in- en uitreisverbod is tijdelijk, en bedoeld om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. Voor Von der Leyen gaat het immers om een 'wereldwijde gezondheidscrisis'. De maatregel geldt enkel voor niet-essentiële reizen en duurt dertig dagen. Er zijn wel uitzonderingen voorzien zoals voor medisch personeel, wetenschappers en grensarbeiders. '

Grenzen dicht

De coronacrisis zadelt de Europese Unie intussen op met een kakofonie aan nationale crisismaatregelen, zoals grenscontroles, met geblokkeerde bussen en truckers tot gevolg. De Europese Commissie probeert orde te scheppen in de toenemende chaos. Ze doet dat op twee manieren: via de coördinatie van de bevoorrading van medisch hulpmateriaal en via richtsnoeren die de Europese invoer op peil houden. 'We hebben een goed functionerende markt nodig om de goederen waar we nood aan hebben, te produceren,' aldus Von der Leyen.

Zeker zeven landen sloten al hun grenzen in de Schengenzone van vrij verkeer: Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Denemarken, Polen, Duitsland en Zwitserland, waarmee de Unie een akkoord voor vrij verkeer heeft. 'Het sluiten van de grenzen is niet de beste manier om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan', beklemtoont de Commissie. Het virus zit al in alle lidstaten.

Goederen moeten vrij kunnen circuleren in de Europese markt, zodat de bevoorrading van fabrieken en winkels niet opdroogt.

Maar de lidstaten beslissen soeverein over eigen grenzen en de gezondheid van hun burgers. Coördinatie dringt zich op, zegt de Commissie. De richtsnoeren die de Commissie maandagochtend uitvaardigde, moeten vermijden dat de Europese economie tot een stilstand komt. Die richtsnoeren zijn ook besproken met de EU-ministers voor Binnenlandse zaken en Gezondheidszorg.

Goederen moeten vrij kunnen circuleren in de Europese markt zodat de bevoorrading van fabrieken en winkels niet opdroogt, zegt de Commissie vermanend. Voor het goederentransport beveelt ze prioritaire rijstroken aan en zelfs het schrappen van de verbodsmaatregelen voor zwaar vervoer in het weekend. 'We wachten niet met in actie schieten tot de industrie onderdelen mist,' klinkt het.

Gezondheidscontroles aan de grens kunnen, zonder dat dat betekent dat de grenzen gesloten worden, is de boodschap. Wie ziek is, mag geen inreisverbod krijgen. Zieken moeten, net als de eigen onderdanen, in afzondering geplaatst worden en dezelfde toegang tot gezondheidszorg krijgen. Ze kunnen ook, in overleg met thuis, naar eigen land teruggestuurd worden voor verzorging.

Mondmaskers