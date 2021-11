Nederland breidt verplichting mondmasker en coronapas opnieuw uit

Nederlanders moeten in de winkel weer een mondmasker dragen en op meer plaatsen een Covid Safe Ticket moeten laten zien. Dat heeft ontslagnemend premier Mark Rutte dinsdagavond aangekondigd.

Ontslagnemend premier Mark Rutte (VVD) kondigde dinsdagavond op een persconferentie strengere coronamaatregelen aan. Een lastige boodschap, zo noemde hij het zelf: 'Lastig, omdat we weer meer van mensen moeten gaan vragen, nu besmettings- en ziekenhuiscijfers oplopen. Lastig, omdat alles wat met corona te maken heeft tot meer discussie leidt in de samenleving.'

Het coronarisiconiveau in Nederland is volgens het waarschuwingssysteem van de overheid voor het eerst 'ernstig'. Drie weken geleden voerde Nederland een landelijk systeem in met drie niveaus: 'waakzaam', 'zorgelijk' en 'ernstig'. Om het niveau te bepalen kijkt de overheid naar het gemiddeld aantal ziekenhuis- en IC-opnames van de week ervoor.

We willen dat reguliere zorg doorgaat, daarom kunnen we ons niet te veel coronapatiënten veroorloven in het ziekenhuis. Hugo De Jonge Nederlandse minister van Volksgezondheid

Vorige week waren er voor het eerst meer dan 100 opnames per dag. Daardoor is het risiconiveau opgeschaald. De regering neemt nu maatregelen om de reguliere zorg te vrijwaren. 'Er worden te veel mensen ziek in te korte tijd. Dat is ernstig', aldus demissionair minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge.

'Als we de trend niet keren, liggen half december dubbel zoveel mensen op de IC. Daarmee is de piek lager dan bij golven die we tot op heden hebben gehad. De situatie is anders, dat komt door onze hoge vaccinatiegraad. Maar de golf is hoger dan we willen. We willen dat reguliere zorg doorgaat, daarom kunnen we ons niet te veel coronapatiënten veroorloven in het ziekenhuis. Artsen en verpleegsters kunnen niet op twee plaatsen tegelijk zijn.'

Mondmaskers en coronapas

Nederlanders moeten daarom weer een mondmasker aan in publieke binnenruimtes, zoals de supermarkt of kledingwinkels. Ook in stations, op perrons en in de luchthaven gaat het mondkapje weer overal op. Studenten in het hoger onderwijs moeten een mondmasker dragen als ze zich verplaatsen. De mondmaskerplicht geldt ook voor kappers, masseurs en nagelstylisten.

Op plaatsen waar een Covid Safe Ticket (CST) gevraagd is, mag het mondmasker af. Dat CST moet vanaf zaterdag 6 november op meerdere plaatsen worden getoond. De CST-plicht gold al voor de horeca binnen, sportkantines, bioscopen, theaters en festivals. Daar komen vanaf zaterdag nieuwe locaties bij.

Het gaat onder meer om buitenterassen in de horeca, op sportclubs (vanaf 18 jaar) voor publiek binnen en buiten, toneelverenigingen en koren. Voor georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen en jongeren onder de 18 is een uitzondering gemaakt. 'Daaronder valt bijvoorbeeld een jeugdkamp van de scouts en Sinterklaasintochten.'

Verder herhaalt het kabinet het advies om 1,5 meter afstand te houden. Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt. 'Werk minimaal de helft van je werktijd thuis.' De regering roept op om drukte te mijden en zoveel mogelijk buiten de spits te reizen. 'Het is op de weg en het openbaar vervoer weer bijna net zo druk als voor corona', zei Rutte.