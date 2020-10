Nederland gooit samenleving weer gedeeltelijk op slot

De Nederlandse regering legt het sociale verkeer in het land weer flink aan banden. Door enkele weken met een hamer op het coronavirus te slaan, hoopt ze de tweede golf te bedwingen om daarna tot een vorm van samenleven met de murw geslagen tegenstander te komen. Met een 'routekaart' als gids.

Nederland schakelt enkele versnellingen hoger in de strijd tegen het coronavirus. Dat maakten premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dinsdagavond bekend. Vanaf woensdagavond gaat het slot zeker vier weken weer grotendeels op de samenleving.

De demarche komt niet onverwacht. Al dagen voerden deskundigen en de zorgsector de druk op het kabinet op om hard in te grijpen. Zelfs onder een groot deel van de bevolking groeide een consensus dat drastische ingrepen onafwendbaar waren.

Record

Dag na dag bewijst de boordtabel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat Nederland de controle over het coronavirus kwijt is. Dinsdag maakte de tegenhanger van Sciensano bekend dat het in een etmaal 7.393 nieuwe gevallen registreerde. Een record. In een week kwamen er bijna 44.000 besmettingen bij. Een stijging met 60 procent tegenover de vorige zevendaagse periode.

Dat het aantal infecties nooit geziene niveaus bereikt, is niet onlogisch. Net als ons land test Nederland vandaag veel meer dan tijdens de eerste golf. De voorbije zeven dagen waren er bijna 240.000 staalafnames. Net geen 14 procent daarvan bleek positief. Een week eerder was dat voor ruim 10 procent van de coronatests het geval.

Bij het begin van de tweede golf schoten de besmettingen, net als in België, vooral omhoog onder jongeren. Niet toevallig lagen grote (studenten)steden als Rotterdam en Amsterdam toen in het vizier van het coronavirus. Maar de afgelopen weken heeft Sars-CoV-2 zijn actieterrein aanzienlijk uitgebreid. 'Het aantal infecties stijgt nu in alle regio's en in alle leeftijdsgroepen', signaleerde het RIVM dinsdag.

Wanhoop

Dat is een tegenvaller voor het kabinet-Rutte. Dat had twee weken geleden al eens een tand bijgestoken om de verspreiding van Sars-CoV-2 in te dammen. Rutte en co. verplichtten de horeca de deuren om 22 uur te sluiten. Thuiswerk was opnieuw de norm. En gezinnen mochten niet meer dan drie mensen thuis ontvangen.

De maatregelen hadden niet het gewenste effect. Het virus bleef zich als een lopend vuurtje verspreiden. Tot wanhoop van de zorg. Die voelt de impact van de corona-opstoot steeds meer. Dinsdag lagen 1.410 coronazieken in een ziekenhuis. Dat zijn er 112 meer dan een dag eerder. Op de afdeling intensieve zorg bezetten Covid-19-patiënten inmiddels 227 bedden; een dag eerder waren dat er 202.

'De volgende dagen en weken komt een tsunami van coronapatiënten op ons af', waarschuwde de Federatie Medisch Specialisten maandag. 'Als de regering niet stevig ingrijpt, liggen in november 5.000 coronapatiënten in het ziekenhuis.'

En zo'n toestroom kunnen de hospitalen niet aan. Ze dreigen niet voldoende personeel te kunnen inzetten om zoveel Covid-19-zieken de nodige verzorging te bieden. Zelfs niet als de reguliere zorg met 70 tot 75 procent afgeschaald wordt. Ter vergelijking: in het voorjaar werd die 'slechts' gehalveerd.

Gedeeltelijke lockdown

'In het voorjaar hebben we gezien dat de terugschroeving van de reguliere zorg veel gezondheidsschade en persoonlijk leed veroorzaakt. Om het virus eronder te krijgen gaan we nu opnieuw over tot een gedeeltelijke lockdown', zei Rutte dinsdag.

Ondanks hevig lobbywerk van ondernemersorganisaties gaat de horeca weer dicht. Alcohol(verkoop) is vanaf 20 uur verboden in de openbare ruimte. Met uitzondering van supermarkten moeten alle winkels de deuren sluiten om 20 uur. Koopavonden zijn uit den boze.

De maximum groepsgrootte van vier geldt niet alleen meer binnen maar ook buiten, bijvoorbeeld op een terras. In zalen, zoals theaters, zijn ongeacht de grootte nog maximum 30 mensen toegelaten. Met uitzondering van professionele competities worden contact- en teamsporten voor 18+-ers zo goed als stilgelegd. Kinderen onder 18 jaar kunnen blijven sporten maar de competities worden opgeschort.

In tegenstelling tot dit voorjaar blijven sportscholen en scholen open. 'Vanaf 13 jaar geldt op school weldra wel een mondkapjesplicht', verduidelijkte Rutte.

Hamer en dans

De Nederlandse regering opteert voor de strategie van 'de hamer en de dans'. Door nu hard met de hamer op het virus te meppen hoopt ze de tweede golf te bedwingen om daarna een 'dans in te zetten' met de murw geslagen tegenstander. Rutte en co. willen met andere woorden tot een vorm van samenleven te komen met het virus. Met een 'routekaart' als gids.

Op basis van de cijfers uit het coronadashboard onderscheidt die kaart vier risiconiveaus: van waakzaam over zorgelijk naar ernstig en zeer ernstig. Aan elk niveau zijn 'verplicht te nemen' en 'te overwegen' maatregelen verbonden.