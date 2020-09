Nederland klopt bij België aan voor testcapaciteit

België is de testcapaciteit volop aan het opschalen. Over een kleine maand moeten we in staat zijn 90.000 tests per dag te doen.

Ons land kreeg van Nederland de vraag om een deel van de capaciteit van onze testlabo’s te kunnen gebruiken voor de verwerking van coronatests.

Net als in België is het in Nederland weer alle hens aan dek in de strijd tegen het coronavirus, bleek dinsdag uit nieuwe cijfers. Het aantal besmettingen steeg week op week met 63 procent en het percentage positieve tests sprong van 3,9 naar 6,1 procent. Even zorgwekkend is dat Nederland in de knoei zit met de testcapaciteit. De gemeentelijke gezondheidsdiensten (ggd's) voeren elke dag 28.000 tests uit, maar krijgen dagelijks 38.000 à 39.000 verzoeken voor een test. Meerdere duizenden mensen kunnen dus dagelijks niet worden getest.

De ‘teststraten’ van de ggd’s kunnen in principe nog opschalen, maar de klinische labo’s kunnen de verwerking van die tests niet volgen. In de zoektocht naar een oplossing kijkt het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid ook over de grens. Er lopen gesprekken met ons land om een deel van de capaciteit van labo’s hier te benutten, en de Nederlandse testcapaciteit op te schroeven. Dat bevestigt zowel het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid als de bevoegde federale minister Philippe De Backer (Open VLD).

Onze noorderburen stelden de vraag drie à vier weken geleden voor het eerst, stelt De Backer. Ons land is zelf volop bezig de testcapaciteit op te schalen. ‘Over een kleine maand moeten we in staat zijn dagelijks 90.000 tests te verwerken, met 50.000 tests in erkende klinische labo’s en nog eens 40.000 in acht universitaire labo’s.’ De nodige machines zijn al aangekomen.

Scepsis

België gaat die capaciteit natuurlijk eerst zelf benutten, aldus De Backer. ‘We hebben meteen duidelijk gemaakt dat het antwoord op die vraag altijd afhankelijk is van de timing en of we zelf voldoende ruimte hebben in de labo’s.’ Op dit moment is het niet aan de orde dat België Nederland uit de nood helpt, stelt de minister met klem. Ons land voert volgens de recentste cijfers, die van 12 tot 18 september, dagelijks gemiddeld 35.032 tests uit.

Waar gaan ze die capaciteit in godsnaam nog vinden? We zitten zelf al met de handen in het haar. Alin De Rom Voorzitter van het Vlaamse artsensyndicaat (VAS)

Ook in het veld wordt met scepsis gereageerd op de Nederlandse vraag. ‘Waar gaan ze die capaciteit in godsnaam nog vinden? We zitten zelf al met de handen in het haar’, stelt Alin De Rom, voorzitter van het Vlaamse artsensyndicaat (VAS). De voorbije week was er een dag dat het netwerk van klinische labo’s en de nationale reserve samen meer dan 45.000 tests verwerkten. ‘We kunnen dat alleen opvangen door overuren te draaien met de huidige machines.’

De toelevering van reagentia, cruciaal om een coronatest te verwerken, is een andere uitdaging, zegt De Rom. Er is al langer een strijd op wereldschaal bezig om die reagentia. ‘Er was vorige week nog een firma die meedeelde minder te gaan leveren. Dat betekent dat ze elders meer betaald krijgen of een interessantere markt kunnen aansnijden.’ Ook Nederland signaleerde eerder al tekorten aan reagentia.

Het Nederlandse Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten, dat waakt over de tests, presenteerde dinsdag wel een plan in de Tweede Kamer om de testcapaciteit de komende maanden geleidelijk op te trekken. In november moeten er 60.000 tests per dag afgenomen kunnen worden, in februari ruim 90.000. Of in die scenario’s rekening gehouden wordt met de Belgische ‘uitweg’, was niet meteen duidelijk.