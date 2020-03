Nederland sluit scholen en horecazaken tot 6 april

Na België gaan ook in Nederland de scholen en horecazaken de komende weken dicht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Omdat Nederlanders nog snel wiet hamsterden, ontstonden er lange rijen voor sommige coffeeshops.

De horecazaken hebben zondagavond om 18 uur de deuren moeten sluiten. Idem voor sport- en fitnessclubs, sauna's, seksclubs en coffeeshops. Maandag gaan ook alle scholen en kinderopvang dicht, en dat tot en met 6 april. Wel wordt opvang geregeld voor kinderen van mensen die in cruciale sectoren werken, zoals de gezondheidszorg of bij hulpdiensten.

Ga niet hamsteren. Het is niet nodig. Er is genoeg voor iedereen, maar hamsteren veroorzaakt problemen voor de supermarkten. Bruno Bruins Nederlands minister

Nederlanders kunnen nog wel gewoon boodschappen doen in supermarkten, maar de Nederlandse minister van Medische Zorg Bruno Bruins roept op ook daar afstand te houden en vooral niet te hamsteren. 'Als richtlijn; hanteer ongeveer anderhalve meter. Ga niet hamsteren. Het is niet nodig. Er is genoeg voor iedereen, maar hamsteren veroorzaakt problemen voor de supermarkten.'

wiet hamsteren

Dat was blijkbaar zonder de Nederlanders gerekend, want sommigen liepen nog snel naar de coffeeshop om wiet in te slaan. Dat veroorzaakte soms lange wachtrijen voor de coffeeshops. Zo ook voor coffeeshop Florence op de Beeklaan in Den Haag. 'Je mag maar 5 gram per persoon", aldus een van de wachtenden. 'Tegen de tijd dat ik aan de beurt ben, is het waarschijnlijk op. Ze mogen maar beperkte handelsvoorraad in de zaak hebben. Ik geef het zo op.'

De Nederlandse vakbond FNV Horeca zegt geschrokken te zijn van het drastische besluit van de regering om de horeca per direct te sluiten. "FNV Horeca heeft ook begrip voor de genomen maatregelen. Maar de gevolgen voor horecamedewerkers zijn desastreus te noemen, daarom roept FNV Horeca de overheid op om zo snel mogelijk actie te ondernemen.'

cafétoerisme