Nederland verbiedt meerdaagse festivals

Ook in Nederland zal de festivalzomer er niet zoals verhoopt uitzien. In een aanscherping van het coronabeleid trekt de regering er alvast een streep door meerdaagse festivals.

In Nederland leek enkele weken geleden een heuse zomer van de vrijheid aan te breken. Met een onder stoom geraakte vaccinatiecampagne en sterk teruglopende besmettingen en ziekenhuisopnames koos de regering ervoor om op 26 juni een hele hoop versoepelingen door te voeren, onder andere voor het uitgaansleven en de evenementensector, die weer open mochten mits het 'testen voor toegang' van bezoekers.

Maar dat systeem bleek allesbehalve waterdicht. Meerdere feesten en festivals werden brandhaarden en de cijfers in Nederland liepen in een razend tempo op (zie grafiek onderaan). Met bovendien de extra besmettelijke deltavariant in het spel gooide de Nederlandse regering de boel weer deels op slot. De horeca moet er nu sluiten om middernacht en nachtclubs en festivals werden alvast tot 13 augustus verboden.

Dat verbod wordt nu voor meerdaagse festivals verlengd tot 1 september. Daarmee trekt de Nederlandse regering een streep door grote afspraken als Lowlands, Down The Rabbit Hole en het dancefestival Mysteryland. Voor eendagsfestivals is het tot 13 augustus wachten op duidelijkheid over wat nog zou kunnen.

Spannend

Daarmee krijgt Nederland, waar eerst alles leek te kunnen en te mogen, plots een strenger evenementenbeleid dan België. In ons land mogen vanaf 13 augustus wel nog meerdaagse massa-evenementen doorgaan, mits een aantal strenge toegangsvoorwaarden. Die voorwaarden zijn wel zo streng dat bijvoorbeeld de organisatie van Pukkelpop vorige week besloot dat hun editie praktisch gezien niet kon doorgaan.

De besmettingscijfers zitten bij onze noorderburen ondertussen wel in een dalende lijn, maar de ziekenhuisopnames stijgen voorlopig nog (zie grafiek). Die blijven wel een pak lager dan bij eerdere golven, met dank aan de vaccinatiecampagne. 'Het is hard werken, maar het is beheersbaar', zei aftredend premier Mark Rutte op de persconferentie waarop het besluit werd toegelicht. 'Het blijft spannend. We moeten vreselijk goed blijven opletten.’

Het blijft spannend. We moeten vreselijk goed blijven opletten. Mark Rutte Ontlslagnemend premier Nederland

Reizen

Nederland past ook zijn reisregels aan. Het stapt af van de door besmettingscijfers ingegeven Europese kleurcodes groen, geel, oranje en rood, omdat de Nederlandse overheid vindt dat naar meer dan enkel infecties moet worden gekeken, zoals de druk op de zorg.

De facto geeft Nederland vanaf 27 juli enkel nog een groen, geel of rood reisadvies. Wel kan nog een oranje kleur worden gegeven aan een land, als er een nieuwe variant van het coronavirus opduikt.

Strenge terugkeerregels

Maar vanaf 8 augustus staat daar tegenover dat wie naar een land met een geel reisadvies afreist, voor zijn terugkeer moet kunnen bewijzen dubbel gevaccineerd te zijn, onlangs hersteld te zijn van corona of in het bezit van een recente negatieve coronatest te zijn - 48 uur in geval van een PCR-test, 24 uur bij een antigeentest. Die regel geldt voor iedereen boven twaalf jaar.

We willen vermijden dat het virus in de reiskoffer mee terugkomt. Hugo de Jonge Minister van Volksgezondheid

Dat houdt concreet in dat veel gezinnen met oudere kinderen in het vakantieland op zoek moeten gaan naar een test om terug af te kunnen reizen naar Nederland. Voor wie met de vliegtuig, de trein of de boot reist, gebeurt de controle door de vervoersmaatschappij. Wie met de auto gaat, moet rekening houden met mobiele controles aan de grens.