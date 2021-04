Nederlanders lappen coronaregels aan hun laars op Koningsdag

In heel Nederland is het druk in parken en op straat vanwege het mooie weer en Koningsdag. Verschillende steden roepen de bewoners op thuis te blijven.

Het is Koningsdag in Nederland: een nationale feestdag ter ere van koning Willem-Alexander, die vandaag 54 werd. In combinatie met het lenteweer brengt dat veel Nederlanders op de been, waardoor het in sommige steden te druk werd.

In Amsterdam, Utrecht en Haarlem werden mensen opgeroepen niet meer naar de stad te komen vanwege de coronamaatregelen. Uitgerekend woensdag komen er versoepelingen van de maatregelen in Nederland. Dan verdwijnt de avondklok en gaan de terrassen opnieuw open.

Bij de aankondiging noemde premier Mark Rutte die versoepelingen toen ‘ongelooflijk spannend’ maar ‘verantwoord’. Nederland heeft al een tijdje moeite om het aantal coronabesmettingen naar beneden te krijgen. Het aantal ziekenhuisopnames voor covid zit op het hoogste peil van het jaar.

Maar vandaag gelden die regels wel nog, waardoor parken snel vol raakten. In Amsterdam zijn het Vondelpark en het Sarphatipark afgesloten. In het Vondelpark moest de politie ingrijpen en grote groepen mensen verjagen.

Ook in Rotterdam zoeken mensen de buitenlucht en elkaar op. Het stadsbestuur meldt dat het op veel plekken te druk is. Ook in Haarlem, Arnhem, Maastricht, Breda en Tilburg is het erg druk op sommige plekken.

Het is al het tweede jaar dat het coronavirus de Nederlanders dwingt om Koningsdag op een andere manier te vieren. Vorig jaar waren de coronamaatregelen nog strenger. Toen werd de nationale feestdag omgedoopt tot Woningsdag en vonden alleen digitale festiviteiten plaats, die door Willem-Alexander en zijn gezin werden bijgewoond vanuit paleis Huis ten Bosch.