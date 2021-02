Nederlands experiment moet eventsector nieuw leven inblazen

In deze tijden gezellig een theatervoorstelling, liveconcert of voetbalwedstrijd meepikken? In Nederland kan het even, voor een kransje gelukkigen. Met acht 'veldexperimenten' wil de eventsector bijleren om veiliger en beter te heropenen straks.

Wie afgelopen weekend afstemde op de Nederlandse voetbalwedstrijd NEC - De Graafschap, kon iets speciaals ervaren. Niet zozeer het voetbal dat beide teams op de mat legden - een matig NEC ging thuis met 1-2 de boot in - maar op de tribunes. Die waren voor het eerst in vijf maanden niet leeg, maar (dun)bevolkt met fans.

1.200 NEC-supporters vonden zondag de weg naar de Goffert, het stadion van de Nijmeegse club. Ze werden uitzonderlijk binnengelaten in het kader van een corona-experiment, georganiseerd door Fieldlab Evenementen.

Die samenwerking tussen de Nederlandse eventsector en de overheid, ondersteund door academische onderzoeksinstellingen, doet acht van dit soort 'veldproeven'. Vorige week werd in het Beatrix Theater in Utrecht al een zakelijk congres georganiseerd met 500 bezoekers, zaterdag volgde op dezelfde locatie een theatervoorstelling van cabaretier Guido Weijers met 500 man in de zaal.

De komende weken volgen nog een tweede voetbalwedstrijd, een popconcert en een dansfeest in de Amsterdamse evenementenhal Ziggo Dome en twee openluchtfestivals in Biddinghuizen.

Schermvullende weergave Cabaretier Guido Weijers mocht zaterdag optreden voor een zaal met 500 aanwezigen in Utrecht. ©EPA

Bouwstenen

Het doel van die experimenten is te achterhalen hoe een evenement straks, zodra er versoepeld kan worden, weer op een veilige manier meer mensen kan ontvangen. Concreet nemen de onderzoeken acht mogelijke 'bouwstenen' onder de loep. Elk kunnen ze een bijdrage leveren voor het uitstippelen van een route naar de veilige heropening van de sector, legt Fieldlab-woordvoerder Tim Boersma uit.

Bij de bouwstenen die worden onderzocht zitten luchtkwaliteit, persoonlijke maatregelen zoals mondmaskers, het gedrag van mensen, het gebruik van sneltests of het effect van het desinfecteren van oppervlakten. Die parameters worden op allerlei manieren tegen het licht gehouden.

Met een tag kunnen we tot op 10 centimeter nauwkeurig registreren hoe mensen bewegen op een proefevenement. Tim Boersma Woordvoerder Fieldlab Evenementen

Zo wordt met video geanalyseerd of mensen hun mondmasker aanhouden en of ze hun handen ontsmetten bij het binnenkomen, en hoe wenselijk gedrag kan worden gestimuleerd. Ook krijgen alle bezoekers bij het binnengaan een 'tag' die hun bewegingen registreert. 'Daarmee kunnen we tot op 10 centimeter nauwkeurig registreren waar mensen gaan en staan en dus hoeveel contacten ze hebben en hoelang die duren', legt Boersma uit.

Schermvullende weergave De tags die bezoekers van de Fieldlab-events krijgen, om hun bewegingen te registreren. ©Photo News

Verschillende bezoekers van hetzelfde evenement worden ingedeeld in groepen, die elk hun eigen regel opgelegd krijgen. Zo werd een deel van de voetbalfans gevraagd om in dambordpatroon plaats te nemen in de tribunes, met plaats tussen. Andere fans kregen een vrijgeleide om te zingen, te schreeuwen naar de scheidsrechter en elkaar in de armen te vliegen.

Om dat alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, moest elke deelnemer een negatieve coronatest van maximaal 48 uur oud kunnen voorleggen. Elke deelnemer wordt ook gevraagd om na het evenement een nieuwe test te ondergaan en een eventueel positief resultaat te melden.

Maatwerk

Alle verzamelde data worden geanalyseerd en bezorgd aan het expertencomité OMT (Outbreak Management Team) dat de Nederlandse overheid bijstaat in het beheer van de pandemie. Met de bevindingen, die telkens drie weken na de test worden verwacht, kan het OMT adviezen verstrekken over wat de overheid kan toestaan qua events.

We willen achterhalen welke maatregelen werken in welk soort setting. Tim Boersma Woordvoerder Fieldlab Evenementen

De hoop is dat de data genoeg evidentie opleveren om meer specifieke maatregelen toe te staan voor de sector. 'Vandaag gelden generieke maatregelen over wat kan en niet kan voor alle soorten events', zegt Boersma. 'Met ons onderzoek hopen we die te kunnen vervangen door maatwerk. We willen achterhalen welke maatregelen werken in welk soort setting, om weer meer mensen veilig te kunnen ontvangen.'

Quid België?

Het Nederlandse onderzoek is niet het eerste in zijn soort. Eerder werd in Duitsland al eens een concert met duizenden aanwezigen georganiseerd, waarbij maatregelen zoals ventilatie, mondmaskers, sociale afstand en mobiliteit onder de loep werden genomen. Ook in Barcelona vond een proeffestival plaats, waarbij bezoekers na een sneltest een avond mochten dansen, met mondmasker maar zonder afstand.

In ons land staan geen gelijkaardige proefopstellingen gepland, maar wordt er wel met interesse naar het buitenland gekeken. Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) zei maandagavond in 'De afspraak' op Canvas dat hij het Nederlandse initiatief kent en dat zijn kabinet eerstdaags contact opneemt met de Nederlandse collega's om te bekijken of ook ons land kan leren uit de testresultaten om de Belgische eventsector meer perspectief te gunnen.

Dat Vlaanderen wil leren van Nederland, kunnen we alleen toejuichen. Bruno Schaubroeck Woordvoerder Alliantie van Belgische Eventfederaties

Bruno Schaubroeck, woordvoerder van de Alliantie van Belgische Eventfederaties, is enthousiast over dat initiatief. 'Als ik hier iets heb gemist de voorbije maanden is het de kracht van positief denken. Van nadenken over wat wel kan in plaats van alleen over wat niet kan. Dat Jambon dat nu wil bekijken, kunnen we alleen toejuichen. We hebben hier enorm veel knowhow, bijvoorbeeld op het vlak van crowdcontrol. We staan te popelen om die in de praktijk te brengen.'