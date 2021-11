Nederlandse rel over toewijzing coronacontract aan Belgisch lab

Dat het Belgische laboratorium Synlab een omvangrijk coronacontract met de Nederlandse overheid binnenhaalt, valt slecht bij onze noorderburen. Twee nieuwe megalabs die werkloos dreigen te raken, trekken naar de rechter.

Een Nederlands overheidscontract voor de analyse van duizenden coronatests met een looptijd van een jaar waarvan de waarde kan oplopen tot 2 miljard euro. Dat is de inzet van een rel tussen gespecialiseerde laboratoria bij onze noorderburen.

Via De Volkskrant lekte woensdag de voorlopige uitkomst van de aanbestedingsprocedure uit. De Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft het contract, dat 60 procent van de Nederlandse testcapaciteit omvat, toegewezen aan een consortium rond het laboratorium LabMicta uit de buurt van Enschede én het Belgische Synlab, met hoofdzetel in het Henegouwse Heppignies.

Twee nieuwe megalabs, die op vraag van de Nederlandse regering geopend werden, grijpen naast het contract en trekken naar de rechter.

De toewijzing gebeurde volgens de Europese aanbestedingsregels, waardoor buitenlandse laboratoria konden deelnemen. Saillant detail: zowel Synlab als een groot laboratorium uit Utrecht scoorde exact evenveel punten op de belangrijkste voorwaarden, namelijk de prijs per test en de verwerkingssnelheid. In zulke gevallen komt het tot een loting bij de notaris om de winnaar aan te duiden. Synlab trok aan het langste eind.

De verliezende partij, Unilabs, bouwde vorig jaar in sneltempo een hoogvolumelab in Utrecht dat dagelijks tot 30.000 coronatests kan verwerken. Unilabs stelt zo'n zeventig mensen tewerk en beschikt over materiaal en mankracht om op zeer korte termijn op te schalen. Het megalab, dat tijdens een zware coronagolf welgekomen testcapaciteit bracht, kwam er op uitdrukkelijke vraag van De Jonge.

Dat het pandemielaboratorium dit contract op een knullige manier door de neus geboord ziet, leidt tot felle kritiek bij onze noorderburen. 'Het beleid bestond erin capaciteit op te bouwen in Nederland. Dan is het heel merkwaardig het contract aan een Belgisch lab te gunnen', hekelt een woordvoerder van Unilabs in de Nederlandse media. 'En waarom zou je testbuisjes naar België rijden als de analyse ook gewoon in Nederland kan?', vraagt een bestuurder van Unilabs zich af in De Volkskrant.

Unilabs en Eurofins, een andere partij die naast het contract greep, trekken naar de rechter en spannen een kort geding aan. Als de aanbesteding niet herzien wordt, dreigt Unilabs de deuren te moeten sluiten. Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid geeft geen commentaar op die démarche, maar benadrukt dat de toewijzing nog niet definitief is.

Beursgenoteerd

Voor Synlab betekent dat mogelijk een tegenvaller. De groep baat vijf medische laboratoria uit in Heppignies, Luik, Brussel, Doornik en Aarlen en telt bijna 600 medewerkers. 'De informatie die openbaar is, is openbaar. Verder hebben we daar weinig aan toe te voegen', reageert laboratoriumdirecteur Raf Schepers aan De Tijd. Topvrouw Patricia Coopmans verwijst naar het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid voor verdere uitleg.