Niet in quarantaine door één besmette klasgenoot

Het gezondheidsinstituut Sciensano beschouwt leerlingen die positief testen op Covid-19 als laagrisicocontacten. Besmette leerkrachten zijn hoogrisicocontacten, omdat zij in de klas rondlopen.

Voor de start van het nieuwe schooljaar heeft het gezondheidsinstituut Sciensano nieuwe richtlijnen opgesteld over coronabesmettingen in het lager onderwijs. Daarin wordt bepaald wanneer contactopsporing leerlingen en leerkrachten beschouwt als hoog- of laagrisicocontact bij covidbesmettingen op school. Die beoordeling is belangrijk, omdat het invloed heeft op de quarantaine- en testregels die leerlingen en personeel moeten volgen.

Als een kind in de klas besmet blijkt te zijn met het coronavirus beschouwt Sciensano alle andere kinderen en de leerkracht als contactpersonen met een laag risico. Dat betekent dat leerlingen gewoon naar school mogen als een klasgenootje positief getest heeft op corona. Ze moeten dan wel contacten vermijden die een hoge kans hebben op ernstig verloop van Covid-19, zoals grootouders.

Als de leerkracht besmet is, zijn de leerlingen hoogrisicocontacten. 'De leerkracht loopt immers rond, kan niet altijd afstand houden en mondmaskers zijn in de lagere school niet aangeraden', aldus Sciensano.

Quarantaine

Hoogrisicocontacten moeten in quarantaine. Als het mogelijk is om gedetailleerd in kaart te brengen welke leerlingen in nauw contact kwamen met de leerkracht hoeven alleen die kinderen thuis te blijven. Een nauw contact is een contact van meer dan een kwartier op minder dan anderhalve meter afstand.

De quarantaine van (ongevaccineerde) hoogrisicocontacten duurt minstens zeven dagen. Bij een negatieve testuitslag eindigt de isolatieperiode.

Als er in de klas binnen de twee weken minstens twee leerlingen besmet raken, moet de hele klas een week tot tien dagen thuisblijven. Als epidemiologisch onderzoek uitwijst dat de leerlingen de besmetting niet in de klas opliepen, geldt dat niet. Een kind kan bijvoorbeeld ook door een ouder, broer of zus thuis zijn aangestoken.