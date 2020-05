Nieuw Hasselts winkelcomplex opent met halfgesloten deuren

Ook het nieuwe winkelcomplex Quartier Bleu in Hasselt opent maandag de deuren. In tegenstelling tot de feestelijke opening die gepland was op 26 maart wordt het een ouverture zonder toeters of bellen.

'We waren klaar om te openen op 26 maart. Door de lockdown is de opening jammer genoeg niet doorgegaan. Nu alle winkels in ons land weer de deuren openen, is het niet meer dan logisch dat wij dat dan ook doen', stelt Philippe Onclin van de ontwikkelaar Châteaux Real Estate. Samen met de buurtontwikkelaar Matexi, een van de grootste woningbouwers van het land, bouwt Château Real Estate aan de Kanaalkom in Hasselt een winkelcomplex en 400 woningen. Onclin geeft toe dat de omstandigheden om het project te lanceren niet ideaal zijn.

20 procent van de winkelruimte is nog niet verhuurd, maar volgens Onclin is het de bedoeling dat alle ruimte tegen eind dit jaar verhuurd is. De nog niet-verhuurde ruimtes worden tot dan gevuld met pop-upwinkels. De 3.000 vierkante meter horeca, met een tiental zaken die Quartier als grote troef wilde uitspelen, blijven tot nader order gesloten.

Funshopping

Funshopping, een van de ambities van het project, zit er door de coronarestricties niet meteen in. De Veiligheidsraad besliste dat alle winkels mogen openen, maar stelde wel als een van de voorwaarden dat iedereen alleen moet winkelen. Met familie en vrienden mag niet. Op de roltrappen wordt mensen gevraagd drie treden afstand te houden. 'Ik weet echt niet welkje opkomst we de eerste dagen en weken mogen verwachten.'

85 procent van de verhuurde winkels opent op 11 mei. Een paar winkels hadden logistieke problemen en kunnen maandag niet klaar zijn. Verwacht wordt dat ook die in de loop van de eerste week volgen. De winkels moeten pas huur betalen vanaf 11 mei en dus niet van 26 maart.

200 miljoen

Quartier Bleu, een project van 200 miljoen euro, is een van de grootste commerciële realisaties van de voorbije jaren. Het heeft 25.000 m² winkeloppervlakte (35 winkels) en 3.000 m² horeca. Boven op de winkels komen 461 woningen. Van de eerste fase van 200 zijn er 120 verkocht. De eerste bewoners nemen er nu hun intrek. Een parking met 1.800 plaatsen is al verkocht aan de stad. Rond de Kanaalkom worden in totaal 3.000 woningen neergezet, de helft daarvan is al gerealiseerd.

Twijfels