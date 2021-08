Nieuw spreidingsplan moet morrende ziekenhuizen paaien

Er komt een nieuwe methode om coronapatiënten te spreiden over ziekenhuizen. De overheid doet dat om morrende ziekenhuizen te bewijzen dat die verdeling eerlijk en transparant gebeurt.

Het spreidingsplan om bij een hoge coronadruk patiënten in overbezette ziekenhuizen over te hevelen naar ziekenhuizen met meer ruimte op hun intensieve zorg krijgt een update. Dat is beslist door de overheidsmanagers die de ziekenhuizen bijstaan in de gezondheidscrisis. De ziekenhuizen worden erover ingelicht. De bedoeling is een zo transparant mogelijke verdeelsleutel voor coronapatiënten.

Transparante verdeelsleutel

Het is geen toeval dat er een bijsturing komt. Nu vanuit Brussel alweer patiënten moeten worden overgeheveld naar ziekenhuizen in Vlaanderen en Wallonië wordt binnenskamers gemord over de toewijzing die te weinig transparant zou zijn.

Uiteindelijk zal iedereen zich solidair tonen, klinkt het. Maar sommige ziekenhuizen hebben het gevoel dat zij meer en sneller dan andere hun deel moeten doen. De spreiding ligt hypergevoelig omdat het Vlaamse en Waalse landsgedeelte wel overschot hebben op hun corona-afdelingen, maar het personeel er op zijn tandvlees zit en veel zorg moet worden ingehaald door voorbije coronapieken.

Ziekenhuizen kijken eerst in hun eigen netwerk en provincie. Het nieuwe spreidingssysteem treedt in werking als ziekenhuizen op die manier geen oplossing meer vinden en buiten de provinciegrenzen moeten kijken. Dan kunnen ze een beroep doen op de federale gezondheidsinspectie. Die gaat met een nieuwe toewijzingstool werken om patiënten toe te wijzen aan ziekenhuizen over het land.

Buffercapaciteit

Er wordt een soort algoritme toegepast om dagelijks zeker over een buffercapaciteit van tien bedden te beschikken. Die worden verdeeld via een ranglijst van de provincies en vervolgens de ziekenhuizen in die provincies om patiënten toe te wijzen. Bij de berekening wordt de bezettingsgraad ingebracht, het zevendaags gemiddelde van de evolutie van de bezettingsgraad en ook hoeveel impact de toevoeging van één coronapatiënt heeft op de bezettingsgraad.

Er wordt benadrukt dat er manoeuvreerruimte is. Ziekenhuizen die zelf extra coronapatiënten binnen krijgen, kunnen vrijgesteld worden van hun opnameplicht. Ziekenhuizen met een door omstandigheden beperkte capaciteit op intensieve zorg kunnen overmacht inroepen. Het is bovendien aangewezen dat patiënten met specifieke complicaties opgenomen worden in ziekenhuizen die goed uitgerust zijn om de juiste behandeling te geven.

Het is niet de bedoeling mensen van Luxemburg naar West-Vlaanderen te vervoeren mochten de ziekenhuizen bij een eventuele najaarspiek weer uitpuilen. De voorkeur blijft bij korte transfers. Een analyse van de transfers tijdens de voorbije coronapieken heeft uitgewezen dat lange afstanden een negatieve impact hebben gehad op de patiënten.

Brussel

Het is koffiedik kijken wat corona dit najaar betekent voor de ziekenhuizen. Door de lagere vaccinatiegraad en de hogere viruscirculatie dan in de rest van het land is de situatie in Brussel vandaag al een probleem.

Vijf ziekenhuizen zitten er al aan een kwart van de bedden op intensieve zorg die ze moeten vrijhouden voor coronapatiënten. Nog eens vijf zitten aan de helft. Daarom is begonnen met patiënten over te brengen naar andere regio's om te garanderen dat geen reguliere zorg moet worden uitgesteld.