Nieuwe deuk in broze imago AstraZeneca

Meldingen van bloedklonters zetten de AstraZeneca-vaccinatie in enkele Noord-Europese landen on hold. Hoewel er nog geen indicaties zijn om aan te nemen dat er een rechtstreeks verband is, krijgt het Oxford-vaccin een nieuwe klap te verwerken.

Denemarken schort de vaccinatie met AstraZeneca-vaccins met minstens twee weken op nadat verschillende meldingen zijn binnengekomen van bloedklonters bij mensen die recent een AstraZeneca-spuitje kregen. Het Deense Gezondheidsinstituut benadrukt dat nog geen oorzakelijk verband is vastgesteld tussen de bloedklonters en het AstraZeneca-vaccin, maar wil het zekere voor het onzekere nemen en wacht verder onderzoek af. Onder meer Noorwegen en IJsland volgden.

Er is genoeg bewijs dat het vaccin veilig en effectief is. Søren Brostrøm Directeur Deens Gezondheidsinstituut

Søren Brostrøm, de directeur van het Gezondheidsinstituut, onderstreept dat de vaccinatiecampagne met AstraZeneca niet wordt geschrapt, maar tijdelijk wordt gepauzeerd. 'Er is genoeg bewijs dat het vaccin veilig en effectief is', kalmeerde hij. Om alle twijfel uit te sluiten gaat het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA toch de lading van de gebruikte vaccins onderzoeken.

Oostenrijk

Eerder deze week onderzocht het EMA al een gelijkaardig geval in Oostenrijk. Daar overleed een 49-jarige verpleegkundige aan de gevolgen van ernstige stollingsstoornissen, enkele dagen nadat ze gevaccineerd was met het AstraZeneca-vaccin. Een 35-jarige collega van haar werd opgenomen in het ziekenhuis met een longembolie, een verstopping van de slagaders in de longen.

Prompt staakten de Oostenrijkse gezondheidsautoriteiten de prikjes met die specifieke batch vaccins. Het lot in kwestie bevatte 1 miljoen dosissen, die volgens het EMA verdeeld zijn in 17 Europese landen - België was er geen van. Onder meer Letland, Estland, Litouwen en Luxemburg legden de vaccinaties met de vaccins van die levering tijdelijk stil. Ook Denemarken kreeg een deel van die lading vaccins, maar of de Deense gevallen daaraan gelinkt zijn is niet bevestigd.

'Hoewel het onwaarschijnlijk is dat op dit moment in het proces nog problemen opduiken met de kwaliteit van het vaccin, wordt de batch toch onderzocht', meldde het EMA. Op basis van een voorlopig onderzoek liet het agentschap woensdag weten dat er geen indicaties zijn dat het AstraZeneca-vaccin de oorzaak is van de incidenten in Oostenrijk. Op 9 maart waren al 22 trombo-embolische incidenten gemeld bij de 3 miljoen Europeanen die met het vaccin van AstraZeneca zijn gevaccineerd. Dat getal ligt niet hoger dan bij de rest van de bevolking, verzekert het EMA. Het agentschap raadt aan de vaccinaties met AstraZeneca verder te zetten.

Storm

Alle disclaimers en geruststellende cijfers ten spijt, is dit een nieuwe deuk in het imago van de Brits-Zweedse farmareus. Sinds AstraZeneca in november met de eerste testresultaten van zijn coronavaccin kwam, ging er geen week voorbij of het stond in een storm. Eerst was er de warrige communicatie over de testresultaten, dan volgde de juridische vete met Europa, en ten slotte werd de werkzaamheid bij 55-plussers in twijfel getrokken, ook in ons land.

Op vraag van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) boog de Hoge Gezondheidsraad, een onafhankelijk expertenorgaan, zich over de kwestie. Begin deze maand volgde het oordeel: er zijn voldoende data die aantonen dat het vaccin bij alle bevolkingsgroepen werkt. Bovendien zijn er volgens het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de vaccinatietaskforce van de overheid in België nog geen meldingen van ernstige bijwerkingen, bij geen enkel vaccin. Er zijn ook geen complicaties met bloedklonters, zoals in Denemarken of Oostenrijk, bekend. Voorlopig gaat de vaccinatiecampagne voort zoals gepland.

Ook Nederland en Frankrijk blijven het AstraZeneca-vaccin inspuiten. 'Op basis van wat de experts zeggen kan ik alleen maar zeggen: het is verstandig om gewoon door te gaan met prikken', zegt de Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge.

Hoe je op een vaccin reageert, heeft weinig te maken met de kwaliteit ervan, maar hangt af van je lichaam. Geert Leroux-Roels Immunoloog en vaccinoloog UZ Gent

Bijwerkingen

'Het oorzakelijke verband is nog lang niet aangetoond', zegt Geert Leroux-Roels, immunoloog en vaccinoloog aan het UZ Gent. 'Het is heel normaal dat er incidenten opduiken bij nieuwe geneesmiddelen. De beslissing van de Deense overheid is vooral een voorzichtigheidsmaatregel. Het is jammer dat dat opnieuw ongerustheid veroorzaakt, want het vaccin van AstraZeneca, dat gemaakt werd in samenwerking met de Universiteit van Oxford, is even degelijk als de andere vaccins op de markt. Uit proeven blijkt dat twee op de drie beschermd zijn tegen matige en ernstige symptomen. Bij 80 procent wordt een ziekenhuisopname of een overlijden vermeden.'

Volgens Leroux-Roels is het daarom nutteloos een vaccin te willen 'kiezen'. Ook mogelijke bijwerkingen die optreden onmiddellijk na de vaccinatie zijn normaal en ongevaarlijk. 'Hoe je op een vaccin reageert, heeft weinig te maken met de kwaliteit ervan, maar hangt af van je lichaam. Als kort na de inenting koorts of andere symptomen optreden, komt dat door de programmering van ons afweersysteem dat reageert op een vreemde stof. Dat neemt af met de leeftijd. Het is normaal dat jonge mensen heviger reageren op vaccinatie.'