Nieuwe steunmaatregelen: soepele tijdelijke werkloosheid, cheque voor zorg

De regering-De Croo is het eens geraakt over een economisch steunpakket om bedrijven en burgers te helpen die getroffen worden door de lockdown. Een opvallende maatregel is een consumptiecheque van 300 euro voor het zorgpersoneel.

Door de lockdown die nodig is om het aantal coronabesmettingen terug te dringen ondervinden heel wat bedrijven en burgers hinder. Onder meer de sluiting van de cafés, restaurants en niet-essentiële winkels vertaalt zich in inkomensverlies.

De regering-De Croo heeft de afgelopen week een steunpakket voor de getroffen bedrijven en burgers uitgewerkt. Vrijdagochtend berichtte De Tijd al over de grote lijnen van dat plan. Vrijdagmiddag lichtte premier Alexander De Croo (Open VLD) ze toe op een persconferentie.

'We hebben een beslissing genomen over een breed pakket aan sociaaleconomische steunmaatregelen', zei De Croo. 'Want naast een epidemiologische crisis is dit ook een economische en een sociale crisis.'

De meest opvallende maatregel is een consumptiecheque voor het personeel in de federale zorgsector. Daarbij gaat het vooral over de werknemers in de ziekenhuizen. Een voltijdse werknemer zal een eenmalige premie van 300 euro krijgen. Daarvoor wordt 13 miljoen euro uitgetrokken.

'We moeten de waardering en het respect voor het zorgpersoneel concreet maken', zegt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). De cheque kan worden gebruikt worden tot 31 december 2021. Er wordt ook een enveloppe van 200 miljoen euro vrijgemaakt om het ziekenhuispersoneel verder te ondersteunen.

Tijdelijke werkloosheid

De belangrijkste maatregel voor de bedrijven is het herinvoeren van de tijdelijke werkloosheid voor corona voor alle bedrijven. Daardoor kunnen bedrijven op een soepelere manier werknemers op een werkloosheidsuitkering zetten.

Een tijdelijke werkloze krijgt een uitkering van 70 procent zijn van brutoloon, met een geplafoneerde uitkering van een kleine 1.930 euro bruto. Het supplement van vijf euro per dag dat de bedrijven normaal moeten betalen, neemt de staat over.

Bedrijven die door de coronacrisis hun deuren moeten sluiten, krijgen een vrijstelling voor het betalen van de socialezekerheidsbijdragen voor het derde kwartaal. Dat geldt ook voor toeleveranciers die een omzetverlies van 65 procent kunnen aantonen.

Zelfstandigen die moeten stoppen met werken, krijgen een dubbele minimumuitkering. Voor een alleenstaande is dat 2.583 euro per maand. Restauranthouders of winkelhouders kunnen eten laten afhalen of via internet producten blijven verkopen zonder dat dubbel overbruggingsrecht te verliezen.

Koopkracht

Ook worden er een aantal maatregelen genomen om de koopkracht te beschermen. Tijdelijke werklozen moeten minder belasting betalen en er wordt met de financiële sector een oplossing gezocht voor wie zijn lening niet meer kan afbetalen. Er komt ook een garantie dat wie lang tijdelijk werkloos is geweest toch zijn vakantiegeld behoudt. Wie moet leven van het leefloon, krijgt een maandelijkse premie van 50 euro.

Enkele bestaande maatregelen worden verlengd. Het gaat bijvoorbeeld over de lagere btw van 6 procent op handgels en mondmaskers en uitstel van het betalen van belastingen zonder dat daar boetes of intresten aan zijn gekoppeld. De verhoogde intrestaftrek waarmee kmo's een hoger aandeel van hun investeringen kunnen aftrekken van hun belastbare winst wordt verlengd tot eind 2022.