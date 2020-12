Nieuwe studie: 'Hogere sterfte op overstroomde intensievezorgafdelingen'

Een studie toont voor het eerst aan dat coronapatiënten in ons land tijdens de eerste golf een kleinere overlevingskans hadden op overspoelde afdelingen intensieve zorg.

De sterftegraad van covidpatiënten bedroeg tussen 1 maart en 9 augustus 21 procent op intensievezorgafdelingen die normaal konden blijven functioneren. Dat steeg tot 27 procent op afdelingen waar de beddencapaciteit overschreden werd door een teveel aan patiënten. Dat blijkt uit een studie van het gezondheidskenniscentrum Sciensano en de universiteiten van Gent, Leuven en Brussel.

'Dat verschil van 6 procentpunten verschil lijkt op het eerste gezicht niet zoveel, maar vanuit medisch oogpunt is dat wel veel. Het is een veel hoger percentage dan de bijdrage die zogenaamde 'repurposed' medicijnen (de virusremmer remdesivir en het antiparasietenmiddel ivermectine die een herbestemming kregen in de strijd tegen het coronavirus, red.) leveren aan de overlevingskansen', zegt intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven). Hij werkte als voorzitter van de Belgische Vereniging voor Intensieve Geneeskunde mee aan de studie.

Het is voor het eerst dat er resultaten bekend zijn van Belgisch onderzoek naar risicofactoren voor sterfte van covidpatiënten op intensievezorgafdelingen. Het onderzoek spitste zich toe op 1.747 patiënten tussen 1 maart en 9 augustus - zeg maar de eerste golf. De conclusies zijn gepubliceerd op de website van het wetenschapsblad The Lancet Regional Health. Over de voorbije tweede golf - van september tot eind november - zijn nog geen gegevens opgenomen.

De studie bevestigt buitenlands onderzoek dat hogere leeftijd en aanwezigheid van bijkomende chronische aandoeningen de kans op overlijden verhogen. Daarnaast hebben ook patiënten die aan de hart-longmachine moesten een verminderde overlevingskans.

Flirten met maximum

Nieuw is dat de studie ook onderzocht wat de impact is van de organisatie van de zorg op de sterfte. In ons land is er in normale tijden een intensievezorgcapaciteit van 2.000 bedden. Na de corona-uitbraak in maart waren initieel 1.200 covidbedden beschikbaar. Op de piek van de tweede golf ging dat naar 2.000 covidbedden en 800 voor de gewone intensieve zorg.

Twee keer flirtte de intensieve zorg met de maximumcapaciteit. Tijdens de tweede golf, die erger was dan de eerste en ook een langere uitloper kent, moesten overspoelde ziekenhuizen massaal patiënten overbrengen naar ziekenhuizen in regio's waar de situatie nog onder controle was. Er zijn ook patiënten overgebracht naar onder meer Duitsland.

Kwetsbaarheid van intensieve zorg-systeem

De onderzoekers zeggen dat die aanpak de juiste was. 'Onze resultaten wijzen erop dat de pandemie de kwetsbaarheid van de organisatie van ons intensievezorgsysteem heeft blootgelegd', zegt Meyfroidt. Het lijkt erop dat het beter is voor patiënten ze over te hevelen naar andere intensievezorgafdelingen binnen ziekenhuisnetwerken of desnoods naar het buitenland. 'Het is in elk geval een betere methode dan extra bedden te creëren, met het bijschuiven van in allerijl opgeleid personeel, of meer patiënten in kritieke toestand behandelen dan er beschikbare bedden zijn in normale tijden.'

Volgens Meyfroidt bewijst de studie nog eens dat overschrijden van de bestaande capaciteit dramatisch is voor de zorg. 'Flatten the curve blijft te alle prijze het mantra, zolang er geen adequate aanpak is om de pandemie in te dammen, waaronder vaccinatie.'

De gevolgen van de pandemie op onze volksgezondheid moeten zich nog altijd onthullen, zegt Meyfroidt. 'We zullen pas volgend jaar zien wat al die uitgestelde zorg betekent.'

