'No way dat de horeca op één jaar weer gezond is'

De bazooka van 50 miljard euro, waarmee de regering bedrijven wil helpen de coronacrisis te overbruggen, mist haar doel. Voor vele is de looptijd van twaalf maanden te kort, waardoor banken weigerachtig staan tegenover kmo’s.

‘Ik word gedwongen om financiële risico’s te nemen in een situatie waar ik nul controle over heb.’ Ondernemer Frank van Os, die de Gentse reisboekenhandel Atlas & Zanzibar runt, is niet te spreken over de federale regeling voor coronakredieten. ‘Minister Alexander De Croo beloofde dat elk bedrijf dat gezond was vóór de crisis, geholpen zou worden. Maar dat blijkt gepaard te gaan met hallucinante risico’s.’

Kredietvoorwaarden verstrengd De Belgische bedrijven krijgen door de coronacrisis minder makkelijk toegang tot kredieten bij de banken, en dat geldt voor alle sectoren. In januari zei 5 procent van de bedrijven nog dat ze de kredietvoorwaarden als belemmerend beoordelen, in april was dat iets meer dan verdrievoudigd, naar 16 procent. Dat blijkt maandag uit de kwartaalenquête van de Nationale Bank. Tegelijk merkt de NBB wel op dat dat percentage nog altijd aanzienlijk lager ligt dan na de financiële crisis van 2008: toen ging het om bijna 50 procent. De kredietvoorwaarden zijn vooral verstrengd voor bedrijven in de verwerkende nijverheid. In die sector heeft nu 14 procent van de bedrijven het over belemmerende kredietvoorwaarden, tegenover 2 procent in januari. In de sector van de diensten aan bedrijven gaat het om een stijging van 8 naar 19 procent. Alle categorieën van ondernemingsgrootte zeggen te maken te krijgen met strengere voorwaarden. In bedrijven met 500 en meer werknemers is dat het meest toegenomen, met 12 procentpunt, naar 14 procent. In kleine en middelgrote ondernemingen schommelt dat rond de 16 procent.

Van Os is niet de enige met kritiek. De bazooka van 50 miljard euro aan kredieten met staatswaarborg, waar de federale regering in maart mee uitpakte, mist zijn doel, concludeerde ook Unizo na een enquête vorige week. Terwijl een derde van de ondernemingen nood heeft aan extra bankfinanciering, blijven de aanvragen uit. 'We zijn volop aan het evalueren', klinkt het op het kabinet van De Croo. 'Begin juni zullen we een beter zicht hebben op de situatie.'

Dilemma

Het probleem is de looptijd: aanvankelijk werd gedacht dat een jaar voldoende was om de crisis te overleven, maar het wordt hoe langer hoe duidelijker dat veel bedrijven, voornamelijk kmo’s, langer zullen nodig hebben om financieel te herstellen. Het overbruggingskrediet met staatswaarborg kan niet worden verlengd na een jaar. Dat brengt ondernemers in moeilijkheden, maar plaatst ook bankiers voor een dilemma.

De kans dat een bedrijf binnen een jaar de financiële put heeft kunnen dichten, en daar bovenop genoeg heeft verdiend om het krediet terug te betalen, is miniem. Daardoor is het coronakrediet met staatswaarborg voor veel klanten niet de meest geschikte lening. Banken die om die reden andere, vaak goedkopere kredieten aanbieden, stappen zo in een riskante concurrentierace.

Persoonlijk borg

Atlas & Zanzibar is afhankelijk van de reisbranche, een zwaar getroffen sector. Intussen mag de boekenwinkel weer open, maar daarmee is 2020 niet gered, zegt Van Os. De zaak draait op 30 procent van de normale omzet, en de kosten lopen gewoon door. ‘Verre reizen zijn niet voor meteen. Ik verwacht weinig beterschap tot het tweede kwartaal van volgend jaar, we moeten dus twaalf maanden kunnen overleven.’

Zelfs als we deze zomer weer open kunnen gaan, zal dat met veel restricties zijn, waardoor we nooit dezelfde omzet als andere jaren kunnen halen. Uitbaatster hotel aan de kust

Daarvoor vroeg Van Os een overbruggingskrediet met staatswaarborg van 50.000 euro aan bij de bank. ‘Dat kon ik krijgen op twee voorwaarden: ik moet het bedrag na een jaar in een keer terugbetalen, en ik moet persoonlijk borg staan. Men vraagt dus aan ondernemers om een omzetverlies eventjes op één jaar goed te maken, en daarbovenop hebben en houden te riskeren op basis van factoren die we zelf niet in de hand hebben, zoals een volgende uitbraak of tweede lockdown.’

Van Os is pas sinds 2018 eigenaar van de 27 jaar oude winkel. ‘Na de overname hebben we geïnvesteerd in verbouwingen en een webshop, waardoor onze cashpositie laag was. Maar met het hoogseizoen in het vooruitzicht was dat een berekend risico. Toen ik het bedrijf overnam, zat het 35.000 euro in het rood. Ik heb er veel tijd en geld in geïnvesteerd, intussen staat de balans op 18.000 euro winst. Dat werk dreigt nu verloren te gaan.’

Bristol

Schermvullende weergave Bristol-topvrouw Elise Vanaudenhove. ©Debby Termonia

Ondanks veel frustraties en geduld dat danig op de proef werd gesteld, heeft Elise Vanaudenhove, de CEO van schoenenketen Bristol, begrip voor de banken. Enkele weken geleden omschreef ze haar onderhandelingen om overbruggingskredieten in De Tijd als ‘een processie van Echternach’. ‘We zitten nu in de laatste fase van de kredietaanvraag bij drie banken, maar het heeft erg lang geduurd. Bovenop ons liquiditeitsplan vroegen ze veel extra documenten, wilden ze eerst weten hoe de aandeelhouders ertegenover stonden…’

Voor Bristol is de looptijd van twaalf maanden haalbaar, zegt Vanaudenhove, maar een put van acht weken bijbenen in één jaar is voor veel bedrijven niet realistisch. ‘De eerste weken dat onze Belgische winkels open zijn, leverden 20 procent meer op dan verwacht. Dat is een meevaller. Maar voor hetzelfde geld zaten we met acute liquiditeitsproblemen. Wie kan voorspellen wat het effect is op één jaar tijd? Dat maakt die staatswaarborg een vergiftigd geschenk.’

Volgens Vanaudenhove kwam de beslissing van de overheid te snel. ‘Op dat moment was zelfs nog niet duidelijk hoe lang de lockdown zou duren. Zelfs nu zijn er sectoren die geen perspectief hebben, zoals de horeca. No way dat zij op een jaar tijd weer gezond zijn.’

Seizoensgebonden