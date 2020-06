Noordrijn-Westfalen kondigt nieuwe lockdown aan

De premier van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, plaatst het district Gütersloh opnieuw in lockdown. Met de maatregel hoopt hij de corona-uitbraak in de vleesfabriek Tönnies in te dammen.

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen schroeft de inspanningen op in de strijd tegen de corona-uitbraak in de vleesfabriek Tönnies. Zeker tot 30 juni geldt in het district Gütersloh een strikte quarantaine.

Deelstaatpremier Armin Laschet neemt die drastische maatregel omdat meer dan 1.500 medewerkers, of zowat een kwart van het personeel van de fabriek, positief getest hebben op Covid-19. Het is de eerste keer sinds Duitsland de lockdownmaatregelen teruggeschroefd heeft dat een deelstaat overgaat tot een lokale lockdown om een opflakkering van het coronavirus in te dijken.

Contact beperken

'We grijpen terug naar de maatregelen die in maart van kracht werden. Indoorsport is zeker tot eind deze maand verboden. Fitnessstudio's, bars en cinema's sluiten opnieuw de deuren. En mensen moeten contact met anderen zoveel mogelijk beperken', zei Laschet dinsdagvoormiddag op een persconferentie.

Als de volgende dagen blijkt dat vooral medewerkers van Tönnies besmet zijn, kunnen we de lockdown voor andere inwoners van Gütersloh volgende maand weer terugdraaien. Maar ik sluit een verlenging van de quarantaine evenmin uit. Armin Laschet Deelstaatpremier Noordrijn-Westfalen

De partijgenoot van Duits kanselier Angela Merkel verzekerde dat alles in het werk gesteld wordt om zo snel mogelijk te achterhalen of, behalve de medewerkers van Tönnies, veel andere inwoners van Gütersloh besmet zijn. Om een beter zicht te krijgen op de verspreiding van het longvirus in de regio kunnen alle inwoners zich vanaf dinsdag gratis laten testen op Covid-19. Voor de medewerkers van de vleesindustrie is die test verplicht.

Hij haalde zwaar uit naar de directie van Tönnies. 'De bereidheid tot medewerking had groter kunnen zijn.' De top van het vleesbedrijf weigerde gegevens van medewerkers vrij te geven. Die beriep zich op de bescherming van de privacy. 'Dat is een drogreden', zegt Laschet.

R-factor

De voorbije dagen zijn in Duitsland op meerdere plaatsen coronahaarden opgedoken. Dat was zo in het Berlijnse stadsdeel Neukölln, in Maagdenburg in Saksen-Anhalt en in Dortmund in Noordrijn-Westfalen. Die lokale opflakkeringen stuwden de R-factor zondag naar 2,88. Dat betekent dat 100 besmette mensen gemiddeld 288 anderen infecteren. Eind vorige week lag die R-factor op 1,06.