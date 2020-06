Noordrijn-Westfalen verlengt lokale lockdown

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen verlengt de lockdown in het district Gütersloh 'uit voorzorg' met nog een week. 'We willen nog meer testen uitvoeren voor we de quarantaine weer opheffen.'

De autoriteiten in Noordrijn-Westfalen willen geen enkel risico nemen in de strijd tegen het coronavirus. Daarom kondigde deelstaatpremier Armin Laschet maandag een verlenging aan van de lockdown in het district Gütersloh.

De partijgenoot van bondskanselier Angela Merkel had het district op 23 juni weer in quarantaine geplaatst nadat in een vleesfabriek in de buurt meer dan 1.550 werknemers, een kwart van het personeel, positief getest hadden op Covid-19.

'De situatie verbetert elke dag, maar uit voorzorg verlengen we de lockdown. Bars, musea, cinema's, sporthallen, fitnessruimtes en zwembaden blijven vanaf 1 juli dus nog zeker een week langer dicht', maakte Laschet bekend. 'We willen wachten tot we nog meer testen uitgevoerd hebben voordat we beslissen of de lockdown verdwijnt.'

Verplicht testen

De autoriteiten van Noordrijn-Westfalen hadden vorige week ook het aangrenzende district Warendorf in quarantaine geplaatst. Daar worden de beperkende maatregelen op 1 juli weer opgeheven. 'In Warendorf doken veel minder positieve testen op dan in Gütersloh', verduidelijkte Laschet.