‘Nu al miljarden investeren in vaccinproductie' (Gates Foundation)

De stichting van Microsoft-miljardair Bill Gates maakt zich zorgen over het gebrek aan internationale samenwerking. ‘We moeten dringend nadenken over hoe we snel vaccins gaan produceren en verspreiden onder 7 miljard aardbewoners.’

Het gebrek aan een gecoördineerde internationale aanpak van de coronacrisis baart ons zorgen, zegt CEO Mark Suzman van de Bill and Melinda Gates Foundation. Die speelt een voortrekkersrol in het gevecht tegen het coronavirus. Terwijl de meeste landen erg op hun binnenlandse aanpak gefocust zijn, kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan dat hij de Amerikaanse bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) wil stopzetten omdat die niet genoeg deed om de coronacrisis te voorkomen.

GATES INVESTEERT EXTRA MILJOENEN De Bill and Melinda Gates Foundation trekt nog eens 150 miljoen dollar uit om Covid-19 in ontwikkelingslanden te bestrijden, bovenop 100 miljoen die 1,5 maand geleden al werd vrijgemaakt. Het geld moet de armste landen in Azië en Afrika voorzien van testkits, infrastructuur en personeel om de crisis te beheersen. Daarnaast worden ‘enkele honderden miljoenen’ gereserveerd van het Strategic Investment Fund, het investeringsfonds dat streeft naar een wereldwijde betaalbare gezondheidszorg. Dat geld zal worden geïnvesteerd in leningen, kapitaal en borgstellingen voor privébedrijven die medisch materiaal, beschermingskledij en testkits maken. De stichting van Bill Gates werkt in ons land samen met het Leuvense Rega Instituut en investeerde enkele miljoenen in de Waalse vaccinmaker Univercells.

Suzman, die een politiek neutrale lijn moet aanhouden, gaat daar lijnrecht tegenin. ‘Onze stichting is na de VS de grootste financier van de WGO. Voor ons is die organisatie altijd een sterke en betrouwbare partner geweest, en we verzetten ons daarom sterk tegen deze beslissing’, zegt hij in een gesprek met enkele Europese journalisten.

Wat is uw boodschap aan Trump?

Mark Suzman: ‘Onze boodschap aan alle wereldleiders is dat een mondiale crisis ook een mondiaal antwoord nodig heeft. We hopen dat de G20 (de groep van 20 belangrijkste industrielanden) daarvoor het nodige doet. Dit is het moment om naast de nationale aanpak ook een wereldwijd antwoord op deze crisis te formuleren.’

Bill Gates verklaarde in interviews dat hij nu al miljarden wil investeren in de productie van vaccins, hoewel er nog geen vaccin is. Wat bedoelt hij?

Suzman: ‘We moeten ons goed bewust zijn van de enorme schaal van dit vaccin. Andere vaccins zijn gericht op een bepaalde groep, waardoor maximaal zo’n honderd miljoen doses nodig zijn. Hier spreken we over de hele wereldbevolking van meer dan 7 miljard mensen. Er is geen productiecapaciteit om een vaccin op die schaal te maken, en als we ermee wachten tot het vaccin er is, verliezen we veel tijd. Daarom is het zinvol om, los van de keuze van het uiteindelijke vaccin, nu al te investeren in productiecapaciteit voor diverse types vaccins.’

‘Daar zijn miljarden dollars voor nodig. Dat geld komt voor een deel uit ons strategisch investeringsfonds, maar we kunnen dat niet alleen. Hier moeten regeringen echt rond samenwerken. Ook al omdat geen enkel bedrijf alleen het risico wil nemen van zo’n grote investering.’

Wanneer kan er een vaccin zijn?

Suzman: ‘We zijn redelijk optimistisch dat dat er over 12 à 18 maanden is. Er zijn zelfs bemoedigende indicaties dat het misschien eerder 12 dan 18 zal zijn. Het wordt sowieso het snelst ontwikkelde vaccin uit de menselijke geschiedenis. Maar het blijft wel belangrijk om alle klinische testen strikt te doorlopen. Voor een vaccin dat je aan miljarden mensen geeft, moet je alle mogelijke neveneffecten in kaart brengen.’

Wie zal dat vaccin eerst krijgen?