Nu al schuiven met patiënten om zorg niet weer te moeten uitstellen

Brussel probeert met een rotvaart te prikken om een nieuwe coronagolf te voorkomen. Nu al wordt met patiënten geschoven om de gewone zorg in de ziekenhuizen te garanderen. Maar na drie pieken is de spoeling overal dunner.

In Brussel rijden mobiele vaccinatieteams uit om buiten de vaccincentra te prikken: in winkels, bedrijven en later deze maand ook in scholen en universiteiten. Maandag zijn de eerste prikken gezet aan het filiaal van de winkelketen Action in Molenbeek en twee Carrefour-winkels in Evere en Oudergem. De Action en de IKEA in Anderlecht en de Primark in Elsene komen daar nog bij. De bedoeling is op korte termijn ook te gaan vaccineren in gebedshuizen en bij sport- en jeugdclubs.

16.000 spuiten per week

Het doel is 16.000 spuiten per week om tegen eind oktober 65 procent van de Brusselaars gevaccineerd te krijgen. Afgelopen week zijn 11.000 prikken gezet. Daarom wordt een tand bijgeschakeld. ‘De simulaties tonen dat de coronapiek meer in de lijn zal liggen van die van april dit jaar - veel kleiner dan die van oktober 2020 - zolang we tegen eind oktober 65 procent van de bevolking gevaccineerd krijgen', zegt Inge Neven, het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie.

Dat verklaart waarom Brussel niet meedoet met de versoepelingen in de rest van het land. De hoofdstad wil tijd kopen om te prikken en te voorkomen dat de ziekenhuizen overstromen. In Brussel was op 26 augustus 48 procent van de bevolking volledig gevaccineerd, tegenover 75 procent in Vlaanderen en 65 procent in Wallonië.

Vakantie en verbouwingen

Brussel combineert een lagere vaccinatiegraad met een hogere viruscirculatie in vergelijking met de andere regio's. Dat vertaalt zich in de ziekenhuiscijfers. In Brussel lagen maandag 69 coronapatiënten op intensieve zorg. Dat is een kwart van de 270 Brusselse bedden op intensieve zorg die in principe beschikbaar zijn. In principe, want door een gebrek aan beschikbare handen rond het bed - vakanties en ziekteverlet - en verbouwingen in ziekenhuisafdelingen zijn in werkelijkheid 200 bedden beschikbaar. De Brusselse ziekenhuizen hadden maandag nog 22 bedden vrij op intensieve zorg - covid en niet-covid.

Opnieuw worden patiënten vanuit Brussel overgebracht naar Vlaamse en Waalse ziekenhuizen. Daar zijn hooguit een tiental procent van de covidbedden bezet. De ziekenhuizen in Brussel zijn niet overstroomd, maar het is een bewuste keuze van de overheidsmanagers om sneller patiënten over te hevelen. Het doel is dat nergens opnieuw ingrepen en zorg moeten worden uitgesteld.

De Britse gezondheidsdienst NHS rekende onlangs voor dat vijf jaar nodig is om alle uitgestelde zorg bij te benen. Door een andere manier van werken en verschillen in het zorgmodel schatten Belgische specialisten dat bij ons op anderhalf tot twee jaar. Het is dus cruciaal niet nog meer achterstand op te lopen.

150 opnames per dag

De vraag is of we het najaar doorkomen met coronapatiënten zonder andere zorg af te schalen. De virusvoorspellers van de overheid verwachten dat het aantal hospitalisaties kan stijgen naar 150 per dag door de heropening van de scholen en de verdere versoepeling van de sociaal contacten. Dat is te veel om de coronazorg te combineren met ziekenhuizen die op volle kracht draaien voor andere zorg.

Ongeveer 200 coronapatiënten liggen op intensieve zorg. Stijgt dat naar 250, dan is dat scenario wellicht al realiteit, is te horen in ziekenhuiskringen. Maandag lagen 1.628 patiënten op intensieve zorg op een capaciteit van 2.000. Maar dat laatste cijfer is dus een theoretisch omdat de ziekenhuizen na 18 maand corona op hun tandvlees zitten en in realiteit snel 15 procent minder bedden beschikbaar zijn. Niet alleen in Brussel, maar ook in Vlaanderen en Wallonië.

Gemiddeld liggen zowat 1.400 patiënten op intensieve zorg in de Belgische ziekenhuizen. De 200 coronapatiënten daarbij geteld, zitten we nu ongeveer op dat gemiddelde. Maar als er weer snel veel coronapatiënten bij komen, wordt de druk op de ziekenhuizen te hoog om alle zorg te garanderen.

De moeilijkheid is dat niet goed te voorspellen valt hoeveel druk de griep op de ziekenhuizen zal zetten dit najaar en hoe erg het nog wordt met corona. De vaccins voorkomen vaak hospitalisatie en overlijden, maar we kunnen ondanks een inenting drager zijn en het virus doorgeven.