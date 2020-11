Nu pandemie vaart mindert, gaat blik voorzichtig weer naar exit

De op hol geslagen corona-hst mindert eindelijk vaart. Maar hoelang duurt het voor het virus weer in zijn kot zit? En wat daarna met de coronamaatregelen?

In Brussel zijn er een kwart minder besmettingen dan een week geleden. In de andere twee grote hotspots, Luik en Henegouwen, is er een kleine daling. Ook elders lijkt de kentering ingezet. Al is er met gemiddeld 14.000 nieuwe gevallen per dag geen enkele reden om opgelucht te zijn. Er is alleen de zekerheid dat de coronamaatregelen aanslaan.

Stabilisatie in rusthuizen

Bovendien is er ook nog altijd slecht nieuws over wie besmet geraakt. De groep ouderen neemt een groeiend aandeel van alle besmettingen in. Afgelopen week raakten ruim 7.500 80+'ers besmet. Bij ruim 2 procent van de 90'ers is Covid-19, de ziekte die het nieuwe coronavirus veroorzaakt, vastgesteld. Dat zei de Belgische viroloog Steven Van Gucht deze week nog.

De dramatische cijfers bij de meest kwetsbare groepen zijn onder andere een gevolg van een behoorlijk forse opmars van het virus in de woon-zorgcentra de voorbije weken. Kenniscentrum Sciensano komt vrijdag met een wekelijkse update van de coronacijfers in de woon-zorgcentra die in de lijn ligt van wat zich elders aftekent. Het aantal nieuwe gevallen lijkt na een explosieve opmars wat te stabiliseren.

Er zijn ook signalen dat de ziekenhuisstatistieken stilaan volgen. Ondanks een absoluut record van 879 opnames dinsdag lijkt ook in de ziekenhuizen de coronatrein vaart te minderen. Het aantal ingenomen ziekenhuisbedden (7.405) met covidpatiënten verdubbelt nu om de 2 weken, terwijl dat vorige week nog om de 8 dagen was. Het aantal mensen op de intensieve zorg (1.412) verdubbelt om de 10 dagen. Vorige week was dat nog om de 7 dagen.

De crisismanagers van de overheid denken dat het maximumaantal beschikbare bedden voor covidpatiënten op de intensieve zorg (2.000) niet overschreden zal worden als de vertraging zich blijft doorzetten. Ook de sterftestatistieken - gemiddeld 147 per dag - lijken veel minder snel te groeien. Het aantal sterfgevallen verdubbelt nu om de negen dagen; vorige week was het nog om de vijf weken.

Hoelang moeten we volhouden voor de toestand weer onder controle is? De coronamaatregelen - met gesloten horeca, winkels, openbare plekken, avondklok en zeer beperkte sociale contacten - duren minstens tot half december. Begin december komt er een eerste evaluatie, waarbij een mogelijkheid is dat de niet-essentiële winkels weer open kunnen bij een gunstige evolutie van de pandemie.

Zo'n scenario blijkt bij navraag gebaseerd op de exit in mei, toen na bijna zeven weken lockdown de samenleving geleidelijk weer open ging, te beginnen met de winkels. 'Maar alles zal weer binnen het grote plaatje bekeken worden', luidt het.

De inschatting is dat de hoge besmettingscijfers mogelijk snel zakken, met als extra hefboom de opgebouwde immuniteit onder naar schatting 15 à 20 procent van de bevolking. Maar zeker is dat niet.

Comeback van barometer

De vraag van 1 miljoen is vanaf welk niveau van viruscirculatie de versoepeling kan beginnen. Bij de heropening van de winkels op 4 mei waren er gemiddeld nog 427 besmettingen per dag en 113 ziekenhuisopnames. Sommige virologen vinden dat dat te vroeg was. 400 per dag? 100? Wat is ideaal? 'Uiteindelijk blijft dat een arbitraire beslissing die door de politiek genomen moet worden', klinkt het.

In principe is er een objectief instrument met duidelijk vastgelegde criteria - aantal besmettingen en ziekenhuisopnames - die zullen bepalen welke maatregelen van kracht zijn: de coronabarometer. Die werd altijd weer uitgesteld en is nog altijd niet gelanceerd. Maar de comeback komt er.