Olympische Spelen hangen aan zijden draadje

Steeds meer grote sportbonden vragen dat de Olympische Spelen van Tokio, die eind juli moeten beginnen, met een jaar worden uitgesteld vanwege het coronavirus.

Een groeiend aantal federaties van belangrijke Olympische sporten zoals zwemmen en atletiek uit grote landen vragen aan het Internationeel Olympisch Comité (IOC) om de Spelen van Tokio van komende zomer met een jaar uit te stellen. Die Spelen zouden op vrijdag 24 juli van start moeten gaan in de Japanse hoodstad, maar dat komt steeds meer op de helling te staan nu de wereld in de greep is van de coronapandemie.

De Amerikaanse atletiekfederatie (USA Track & Field) verspreidde zaterdag een brief gericht aan het IOC met die vraag. 'Ons doel is atleten te laten excelleren op de Olympische Spelen, maar niet ten koste van hun gezondheid en veiligheid', schrijft CEO Max Siegel. 'Vandaag gaan zij gebukt onder een enorme stress en angst, en hun mentale gezondheid en welzijn is voor ons van het grootste belang. Het correcte om te doen is voorrang geven aan ieders gezondheid en veiligheid en te erkennen hoe moeilijk deze situatie is voor onze atleten in hun olympische voorbereiding.'

Ook de Amerikaanse en de Franse zwembonden en de Britse en Franse atletiekfederaties bepleitten hetzelfde. Zaterdag sloten ook het Spaanse en het Braziliaanse Olympische comité zich bij deze positie aan.

Daarna kwam ook de Nederlandse wielerbond KNWU met een mededeling: 'In de huidige omstandigheden in de wereld achten wij het onverstandig en bijna onverantwoord dat atleten en hun begeleiders hier en in de rest van de wereld zich onder vreselijk moeilijke en ongezonde omstandigheden blijven voorbereiden op de Spele', zei KNWU-voorzitter Marcel Wintels.

Thomas Bach, de voorzitter van het IOC, vraagt om geduld: 'Natuurlijk overwegen we nu verschillende scenario's, maar we zijn anders dan andere sportorganisaties of professionele competities omdat we 4,5 maand verwijderd zijn van de Spelen', stelde hij in een interview met de New York Times.

'Voor ons zou het vandaag niet verantwoord zijn en het zou voorbarig zijn om te gaan speculeren of om een besluit te nemen. Want als we de Spelen moeten afgelasten, dan zou dat de olympische droom van 11.000 atleten en 206 nationale olympische comités bruut verstoren', zegt Bach. 'Annuleren zou ook een oneerlijke oplossing zijn. Je kan de Olympische Spelen niet als een voetbalwedstrijd uitstellen en inhalen.'

'Het is allemaal heel complex', aldus Bach. 'We observeren de situatie elke dag.'

Het IOC heeft ook laten weten dat het de nationale comités in elk land zal bevragen naar de impact van de coronacrisis op de voorbereiding van de atleten. Ze moeten ook hun mening geven over de mogelijke verplaatsingen van trainingskampen.

Sebastian Coe, de Britse ex-loper en voorzitter van de Internationale Atletiekfederatie, verwacht een beslissing binnen de komende dagen. 'Ook ik denk niet dat we de Olympische Spelen ten koste van alles moeten houden, zeker niet ten koste van de veiligheid van atleten', stelt Coe. 'Eerlijke concurrentie is van groot belang. Niemand wil dit zo, lijkt me. De atleten niet en de fans niet.'