Ondernemers willen weer werken tegen corona

Veiligheid komt eerst, maar er moet ook weer gewerkt worden, zeggen Vlaamse ondernemers. Het bouwbedrijf Willemen voegt de daad bij het woord.

De bouwondernemer Tom Willemen moest de voorbije dagen zijn werven noodgedwongen stilleggen. 'We hadden geen andere optie. Er heerste grote angst, de politie trad bij sommige werven hardhandig op en de regels waren onduidelijk.'

Maar Willemen bereidde zich ook meteen voor op de heropening. Volgende week is het zo ver. 'Tegen eind volgende week hoop ik dat 15 à 20 procent van de werven draait', zegt hij aan De Tijd. Probleemloos zal die heropening echter niet verlopen. Afstand bewaren is vaak moeilijk, en heel wat bouwmaterialen zijn niet meer vlot beschikbaar.

Martine Reynaers, van het gelijknamige aluminiumbedrijf, krijgt nog wel bestellingen binnen, maar moet vechten tegen de angst bij haar personeel. 'Mensen zijn nog altijd verschrikkelijk bang. De uitspraak van Maggie De Block ('Blijf in uw kot', red.) zindert nog na. Zolang die angst niet weggaat, is het moeilijk het werk weer helemaal op te starten. Intussen blijft het management aan de slag in de hoofdzetel in Duffel. ‘We willen tonen dat ook het management aanwezig is.'

De transportsector lijkt baat te hebben bij de verminderde files op de weg, maar daar heb je weinig aan als er steeds minder te vervoeren valt. ‘Ons probleem is vooral dat de vraag grotendeels is weggevallen omdat er zoveel bedrijven gesloten zijn. Voor gezonde bedrijven is het een drama als dit nog maanden aanhoudt’, zegt Pierre Thielemans, de directeur van de Gentse transportgroep Lalemant.

Ook Thielemans vindt dat de regering te ver doorgeschoten is in haar communicatie. ‘Veel grote bedrijven liggen nu stil onder druk van angstige werknemers.’ Er moeten meer bedrijven aan het werkl, klinkt het. ‘Als bakkers en beenhouwers wel open mogen zijn, waarom dan geen andere winkels?’

De ondernemers krijgen bijval van Jan Denys, de arbeidsmarktspecialist van de uitzendgroep Randstad. ‘De Groep van Tien (G10), het overlegorgaan van de vakbonden en de werkgeversorganisaties, moet een signaal geven dat we weer aan het werk moeten gaan, uiteraard met goede afspraken over veiligheid en hygiëne’, vindt hij.