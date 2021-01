Onderwijs beslist over krokusvakantie en mondmaskers in de klas

Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) en de scholen beslissen woensdag of ze een week langer dichtblijven rond de krokusvakantie. Ook is er getouwtrek over of de scholen druk zetten op de curves of niet.

Overal in het land zijn scholen gesloten na besmettingen met de Britse coronavariant. In een van de twee getroffen scholen in het Antwerpse Edegem is dinsdag de balans opgemaakt: 3 van ruim 500 leerlingen zijn besmet, van wie 2 met de Britse variant.

Omdat vrijwel vaststaat dat de variant besmettelijker is dan het virus dat we kennen, wordt opnieuw luidop de vraag gesteld of alle scholen moeten sluiten. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) houdt vast aan zo veel mogelijk kinderen in de klas - alleen de scholieren vanaf het derde middelbaar volgen een deeltijds programma. In Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn de scholen dicht, al woedt epidemie er veel harder dan bij ons.

Weyts, de onderwijskoepels, de vakbonden en virologen zitten woensdag samen voor overleg. Op tafel ligt een verlenging van de krokusvakantie, die op 15 februari begint. Mogelijk blijven de scholen een week extra dicht, voor of na het geplande verlof. Weyts wil geen week extra vakantie, maar afstandsonderwijs.

Mondmaskers

Ook een mondmaskerplicht vanaf 10 jaar wordt besproken. De RAG, een van de belangrijkste expertengroepen die de overheid adviseren over de gezondheidscrisis, stelt in een nieuw advies voor kinderen vanaf 10 jaar een mondmasker te laten dragen in het openbaar vervoer en in winkels zodra de epidemie aan kracht wint. Er is geen eensgezindheid dat dat ook in de klas moet. Weyts zegt dat hij daar niet voor staat te springen.

We moeten waakzaam blijven, maar er is geen reden om te overdramatiseren. De Britse variant is nog geen gamechanger voor de scholen. Steven Van Gucht Woordvoerder Sciensano

Het onderwijs is een van de enige open delen van het sociaal leven, met dicht contact. De recente reeks uitbraken lijkt de druk te verhogen om uit voorzorg te sluiten, hoewel de coronacijfers dalen. 'Omdat we er gericht naar zoeken, worden uitbraken gelinkt aan de Britse variant. Maar ook voordien waren er uitbraken. We moeten waakzaam blijven, maar er is geen reden om te overdramatiseren. De Britse variant is nog geen gamechanger', zegt Steven Van Gucht, viroloog van Sciensano.

Verspreiding bij kinderen

Een cruciale vraag is in welke mate kinderen verspreiders zijn. Bij de griep zijn ze de motor van een epidemie. Meestal begint dat na Nieuwjaar in de scholen, waarna het griepvirus overslaat op de actieve bevolking en nog iets later op de ouderen.

Er zijn geen aanwijzingen dat kinderen de motor van de corona-epidemie zijn. Als het virus fel circuleert in de samenleving, stijgt ook het aantal besmettingen onder de schoolgaande jeugd. Scholen zijn geen vrijhavens en kinderen kunnen het virus doorgeven, maar er is geen sluitend bewijs dat ze besmettelijker zijn dan volwassenen.