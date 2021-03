Onduidelijkheid over vaccinleveringen Johnson & Johnson

Door problemen met de productie en de bevoorrading staat Johnson & Johnson 'onder druk' om zijn vaccinleveringen aan te vatten in het tweede kwartaal. 'Een officieel uitstel is er niet, maar we wachten wel nog steeds op de definitieve leverschema's', klinkt het bij de taskforce vaccinatie.

Bevoorradingsproblemen kunnen mogelijk de leveringen van het coronavaccin van Johnson & Johnson in de war sturen. Dat heeft het Britse persagentschap Reuters vernomen van een Europese bron. Het Amerikaanse farmabedrijf sloot een akkoord met de Europese Commissie voor een totale levering van 400 miljoen dosissen. 200 miljoen daarvan zijn nog voor dit jaar, 55 miljoen daarvan zouden al in het tweede kwartaal geleverd worden.

Maar het bedrijf zou nu aan de Europese Unie hebben laten weten dat het 'onder druk staat om dat doel te halen'. Onmogelijk is het niet, maar problemen bij de bevoorrading met de ingrediënten van het vaccin en de apparatuur die nodig is voor de productie wegen op de planning, vernam Reuters. 'In lijn met onze overeenkomst met de Europese Commissie herbevestigen we 200 miljoen doses te zullen leveren in 2021, te beginnen in het tweede kwartaal', reageert Johnson & Johnson.

Uitsluitsel

We hebben nog steeds geen duidelijkheid over die officiële timing. Daar moeten we deze week echt wel uitsluitsel over krijgen. Dirk Ramaekers Hoofd taskforce vaccinatie

Volgens Dirk Ramaekers, het hoofd van de taskforce vaccinatie, heeft J&J niet formeel bevestigd dat er mogelijk vertraging opduikt. Maar België wacht wel nog altijd op de officiële leverschema's voor de coronavaccins. 'Elke week is er een vergadering met alle Europese lidstaten, waarbij de farmabedrijven een stand van zaken geven over de productie en de leveringen. We hebben nog steeds geen duidelijkheid over die officiële timing. Daar moeten we deze week echt wel uitsluitsel over krijgen.'

'Als onderdeel van ons streven naar transparantie, zullen we midden maart aan de Europese Commissie een update geven over onze productie', klinkt het bij J&J.

Ramaekers gaat er wel nog steeds van uit dat de J&J-vaccins 'medio april' in België aankomen, zoals het bedrijf zelf ook aangeeft. In april rekent de overheid op een levering van 280.500 dosissen, twee maanden vroeger dan in eerdere leverschema's was gemeld. Oorspronkelijk was de eerste levering pas voorzien in juni, goed voor 1,4 miljoen dosissen. Maar ons land verwacht nu, na de eerste lading in april, nog 420.750 dosissen in mei en ruim 700.000 in juni. In totaal kocht België 5,2 miljoen dosissen aan.

Cruciaal

Anders dan de andere coronavaccins die al op de markt zijn, is van het vaccin van J&J slechts één dosis nodig voor een optimale werking. Dat, en het feit dat het aan koelkasttemperatuur kan worden bewaard, maakt het vaccin cruciaal in de versnelling van de Belgische vaccinatiestrategie. Bovendien is het J&J-vaccin met zijn 'single shot' handig om een aanzienlijk deel van moeilijk bereikbare doelgroepen - denk aan daklozen of mensen zonder papieren - meteen volledige bescherming te bieden, zonder dat ze opgetrommeld moeten worden voor een tweede prik.